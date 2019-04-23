Nilüfer’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan 23 Nisan coşkusu, düzenlenen etkinliklerle devam etti. Nilüfer Belediyesi’nin çelenk sunma törenine CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Alper Özdemir, meclisi üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da ilgi gösterdi. Törende, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler de çelenklerini sundu.

Tören alanında açıklama yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Başkan Turgay Erdem, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi’ni kurup, ilk milli mücadeleyi başlattığı ve kurtuluşumuza ilk adımı attığı günlerdeki bu mücadeleyi çocuklarımıza armağan etmiştir. Her türlü çalışmada çocuklarımıza önemli görev düşüyor. Çünkü çocuklarımız, bizim geleceğimizi inşa edecek nesillerdir. Çocuklarımızın, geleceğe sahip çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarının peşinden koşacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.



