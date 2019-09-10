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Nilüfer’de afet öncesi eğitim artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nilüfer’de afet öncesi eğitim artacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdem, Merkezde sürdürülen eğitim faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılacağını söyledi.
Başkan Turgay Erdem, 2017 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti. 7 gün 24 saat faal olan ve bir afet durumunda şehrin koordinasyonunun sağlanacağı merkez bin metrekare kapalı alana sahip. 3 kattan oluşan merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdem, afet öncesi eğitim çalışmalarının önemini vurguladı. İlgili birim müdürleri ve başkan yardımcıları ile birlikte Merkezi inceleyen Turgay Erdem, Türkiye’de genellikle afet sonrasına ilişkin planlama yapıldığını, halbuki asıl afet öncesi ve afet ânı ile ilgi eğitimleri geliştirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.
Ziyareti sırasında merkezin yöneticilerinden; deprem, duman kaçış,endüstriyel alan ve ev yangını simülasyon odaları ile, bu alanda son teknolojinin kullanıldığı yöntemlerle ilgili brifing alan Başkan Erdem, Nilüfer Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde yürütülen çalışma ve eğitim faaliyetlerini geliştirerek daha geniş kitlelere ulaştıracaklarını söyledi.

Nilüfer’de afet öncesi eğitim artacak

Nilüfer’de afet öncesi eğitim artacak

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