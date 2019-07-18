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Nilüfer’de asfalt çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

Asfalt çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, 2019 yılının ilk yarısında yaklaşık 18 kilometre yol asfaltladı.

Nilüfer’de asfalt çalışmaları sürüyor

Asfalt çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, 2019 yılının ilk yarısında yaklaşık 18 kilometre yol asfaltladı. Yama ve onarım çalışmalarının da sürdüğü Nilüfer’de, diğer bir yandan da 5 bin 730 metre yeni yol açıldı.
Nilüfer Belediyesi yaz mevsimiyle birlikte asfalt ve yol bakım çalışmalarına devam ediyor. Nilüfer’in çeşitli mahallelerinde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılının ilk yarısında 28 bin 656 ton asfalt kullanarak, 18 kilometrelik yolun asfalt kaplamasını gerçekleştirdi. Diğer bir yandan asfalt yol onarım çalışmalarını da sürdüren Nilüfer Belediyesi, yılın ilk altı ayında 8 bin 356 ton asfalt kullanarak yama ve onarım yaptı.
Nilüfer Belediyesi ayrıca, kentin çeşitli noktalarında 5 bin 730 metrelik yol açarak, halkın kullanımına sundu. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hava şartları el verdiği sürece, asfalt kaplama, yol bakım, onarım ve yama çalışmalarını yıl boyunca sürdürecek.

Nilüfer’de asfalt çalışmaları sürüyor

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