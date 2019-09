Nilüfer’de can dostlar için bir adım

Nilüfer Belediyesi sokak hayvanları için özel su ve mama noktaları tasarlayarak kentin çeşitli bölgelerine yerleştirecek. Mama ve su korunağı olan yeni ürünler, gelen talepler değerlendirildikten sonra vatandaşlara da ücretsiz teslim edilecek.

Nilüfer Belediyesi sokak hayvanlarına yardım elini uzatmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği Türkiye’ye örnek Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde sokak hayvanlarına yönelik her türlü tedavi, kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarını yapan Nilüfer Belediyesi, sokaklarda yaşayan can dostların refahı için de son derece hassas davranıyor.

Kentin çeşitli noktalarına 47 adet beslenme odağı ve 27 adet kedi evi yerleştiren Nilüfer Belediyesi, şimdi de sonbahar-kış döneminde yağmur vb hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde tasarlanan yeni mama ve su kaplarını kentin sokaklarına yerleştirecek. Bu konuda vatandaşlardan gelen talepler, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek, uygun alanlara mama-su kabı monte edilecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’na monte edilen mama-su noktalarını yerinde inceledi. Sokak hayvanları konusunda hassas davrandıklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Can dostlarımız için yapılan yeni beslenme noktalarını vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çeşitli bölgelere yerleştireceğiz. Gelin can dostlarımıza hep birlikte el uzatalım” dedi.