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Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki devlet okullarında okuyan başarılı öğrencilere karne hediyesi olarak bisiklet dağıttı.

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki devlet okullarında okuyan başarılı öğrencilere karne hediyesi olarak bisiklet dağıttı. Bu yıl 14. kez düzenlenen "En çalışkan kim? Bisiklet Dağıtım Şenliği”nde toplam 400 öğrenciye bisikletlerini veren Nilüfer Belediyesi, kask ve dizlik takmaları konusunda da uyarıda bulundu.
Nilüfer’deki başarılı öğrenciler, bu yıl da Nilüfer Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Derslerinde başarılı olan öğrencilere karne hediyesi olarak bisiklet verildi. Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği "En çalışkan kim? Bisiklet Dağıtım Şenliği”, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda düzenlendi. Bisiklet Dağıtım Şenliği’ne Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Osman Yüksel, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdülaziz Kaya, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, okul idarecileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Şenlikte, Nilüfer’de yaklaşık 100 ilkokul, ortaokul ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören başarılı 400 öğrenciye bisikletleri, kask ile dizlikleriyle birlikte armağan edildi.
Yaz tatiline girecek olan başarılı öğrencileri, en çevreci araç olan bisikletle ödüllendirmek istediklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bisiklet almaya hak kazanan öğrencilerimiz okullarımız tarafından belirlendi. Nilüfer Kaymakamlığı ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliği sonucunda 400 başarılı öğrencimize bisiklet armağan ediyoruz. 14 yıldır, binlerce çocuğumuzu bisikletle buluşturduk. Elbette bisiklet kullanımını artırırken, bisiklet yolları için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nilüfer bugün, yaklaşık 157 kilometrelik bisiklet yolu uzunluğuyla Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor” dedi.
Öğrencilerden bisiklet yollarını kullanmalarını isteyen Başkan Turgay Erdem, “En önemlisi de, kaskınızı, dizliklerinizi mutlaka takın. Bisikleti olmayanlar Nilespit’i çok kolaylıkla ve ekonomik bir şekilde, yani standart bisikletlerde saati bir buçuk liraya kullanabilir. 2015’te, 3 istasyonumuzda, 35 akıllı bisikletle başlayan hizmetimiz kısa sürede büyük ilgi gördü. Bugün itibariyle 21 istasyonda, 278 adet park ve 187 adet akıllı bisikletimiz Nilüferliler’in hizmetinde. Sonuç olarak, biz sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, “çevre ve doğal yaşam kenti” Nilüfer’de, çevre adına, çevreci ulaşım aracı bisiklet adına çabamızı ortaya koyuyoruz. Sevgili çocuklar, hepinizi başarılarınızdan dolayı tekrar kutluyorum. Bisikletlerinizle, keyif dolu, kazadan beladan uzak, sağlık dolu güzel bir yaz tatili geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.
Nilüfer’de bulunan devlet okullarının yanı sıra özel eğitim okullarında eğitim alan engelli bireylere de yıl sonunda bisiklet hediye edildi. Mitat Enç Özel Eğitim Okulu Salonu’nda düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, öğrencilere bisikletleri hediye etti.

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet

Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne hediyesi bisiklet
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