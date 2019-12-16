HABER

Nilüfer’de geri dönüşümü bilmeyen kalmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:29 | Son Güncelleme

Geri dönüşüm ve sıfır atık alanında yaptığı çalışmalarla örnek olan Nilüfer Belediyesi, eğitimlerini sürdürüyor.

Geri dönüşüm ve sıfır atık alanında yaptığı çalışmalarla örnek olan Nilüfer Belediyesi, eğitimlerini sürdürüyor. Bir yandan okullarda eğitimler verilirken, mahallelerde kapı kapı gezilip vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Günde yaklaşık 30 ton geri kazanım atığı toplayan Nilüfer Belediyesi, bu rakamı daha da artırmak için eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi iş birliğiyle sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda şehirdeki bütün okulların idarecilerine, öğretmen ve öğrencilerine eğitimler veriyor.
Artan çevre kirliliğine dikkat çekilen eğitimlerde, buna karşı alınması gereken önlemler, kişilere düşen görevler, atık oluşumunun önlenmesi ve atık ayrıştırma-azaltma sistemleri hakkında önemli bilgiler paylaşılıyor. Nilüfer Belediyesi, eğitimlerin yanı sıra mahalleleri ve esnafı kapı kapı gezerek de hem vatandaşları geri kazanım konusunda bilgilendiriyor hem de sisteme katılmaya davet ediyor.
Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ekipler, önceki gün Beşevler Mahallesi’nde esnaf ve evleri tek tek gezerek, geri kazanımın önemini anlattı.
Geri kazanım konusunda hassas olan vatandaşlara teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eğitimlerin süreceğini ifade etti. 24 yıldır bu çalışmanın sürdüğünü belirten Başkan Erdem, “Bugüne kadar toplam 12 bin kişiye eğitim vererek, bilgilendirdik. Hedefimiz, yıl sonuna kadar 20 bin kişiye ulaşmak” şeklinde konuştu.
Halk arasında “çekçekçi” olarak bilinen geri kazanım atığı toplayan kişilere yönelik vatandaşlardan çok sayıda şikâyet aldıklarını da vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Nilüferliler, geri kazanım atıklarını Nilüfer Belediyesi’nin ücretsiz olarak dağıttığı mavi poşetlerde biriktirmeli ve dolu poşetleri, toplama günü dışında dışarıya çıkarmamalı” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.
Atık getirme merkezi ile mobil atık getirme aracını hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, böylece daha kaliteli ve hızlı hizmet vereceklerini söyledi.

PARTNER Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı! Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı!
Kocaeli'de vapur seferleri normale döndüKocaeli'de vapur seferleri normale döndü
Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptıHakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu!

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Adli Tıp raporunda ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Ankara merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonu!

Düğmeye basıldı! 'Yasa dışı bahis' operasyonu

İBB'nin kiralık araç ihalesi ertelendi

İBB'nin kiralık araç ihalesi ertelendi

Sakarya'da okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi

Okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.