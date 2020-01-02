HABER
  4. Nilüfer’de karla mücadele ekipleri iş başında

Nilüfer’de karla mücadele ekipleri iş başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Nilüfer’in Güngören Mahallesi’nde görülen kar yağışıyla birlikte harekete geçen Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, tuzlama çalışması yaparak karla kaplı cadde ve sokakları açtı.Nilüfer’in en yüksek rakımlı mahallelerinden biri olan Güngören Mahallesi, sabahın erken saatlerinde beyaza büründü.

Nilüfer’in Güngören Mahallesi’nde görülen kar yağışıyla birlikte harekete geçen Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, tuzlama çalışması yaparak karla kaplı cadde ve sokakları açtı.
Nilüfer’in en yüksek rakımlı mahallelerinden biri olan Güngören Mahallesi, sabahın erken saatlerinde beyaza büründü. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekibi de, Güngören Mahallesi’ni etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Kar yağışıyla birlikte sahaya çıkan ekipler, bölgede yaşayan vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir aksaklık yaşamaması için tuzlama çalışması yaptı. Cadde ve sokaklarda yapılan tuzlama çalışmasının ardından karla kaplı yollar açıldı.
Karla mücadele için oluşturulan toplam 100 kişiden oluşan ekip, 24 saat görev başında. 13 iş makinesi ve 8 tuzlama aracını da harekete geçmek için hazır bulunduran Nilüfer Belediyesi, kar yağışının artması halinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına hız verecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Büyükelçisini kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Büyükelçisini kabul etti
Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklamasıKılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması
1/

En Çok Okunan Haberler

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması: BM Barış Gücü gönderilsin

Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması

Son seçim anket sonucu! ORC Araştırma yayımladı, olası Cumhurbaşkanlığı seçimi için dikkat çeken oy oranları

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı! Cihangir İslam'dan flaş karar

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Son dakika Libya tezkeresi Meclis'te! Kritik oturum başladı

Kritik oylama için Meclis 'olağanüstü' toplandı

Kanal Çanakkale iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Mehmet Ali Güller'in yazısı olay oldu

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Libya tezkeresi öncesi Meclis'te 'Lejyoner' tartışması!

Meclis'te 'Lejyoner' tartışması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.