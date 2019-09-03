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Nilüfer’de öncelik çocuklar ve yeşil alanlara

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kamuoyuna sunuldu.

Nilüfer’de öncelik çocuklar ve yeşil alanlara

Nilüfer Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kamuoyuna sunuldu. Yeni nesil Nilüfer için yola çıktıklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, eşit hizmet anlayışı ile hareket edeceklerini söyledi.
Nilüfer Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarında sona geldi. Yeni Nesil Nilüfer’in 5 yıllık yol haritasını belirleyecek olan 2020-2024 Stratejik Plan taslağı, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, mahalle temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Öncelik çocuklar ve yeşil alanlar
Nilüfer’in 5 yıllık çalışmalarında halkın yönetime katılmasını önemsediklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, atacağımız adımları paydaşlarımıza yani sizlere danışarak belirliyoruz. Çünkü demokrasi inancımız gereği halkın yönetime katılımını önemsiyoruz. Önümüzdeki döneme ilişkin stratejik plan çalışmalarımızı yaparken de birlikte yönetim anlayışımız gereği tüm paydaşlarımızla ortak bir çalışma yürüttük. “Benim Mahallem Benim Geleceğim” sloganıyla Mahalle Çalıştayları düzenleyerek, tüm Nilüferliler’in sürece katılımını sağladık ve kentin ihtiyaçlarını önceliklerini birlikte belirledik. 64 mahalle ile 10 bölgede buluşarak öneri ve taleplerine kulak verdik. Hizmetleri dengeleyerek tüm Nilüfer’de eşit hizmet anlayışını gözetmek zorundayız. Önceliğimiz çocuklar ve yeşil alanların çoğalmasına yönelik çalışmalar olacak. Nilüfer’de insanların rahat huzurlu vakit geçirecekleri ortamlar oluşturmak istiyoruz. Elbette tüm talepleri de yerine getirmeye çalışacağız. Vermiş olduğunuz her türlü destek ve katkıya teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Turgay Erdem konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.
Misyon ve vizyon revize edildi
Toplantıda yapılan sunumda Nilüfer Belediyesi’nin misyonu, vizyonu ve stratejik amaçları da başlıklar halinde paylaşıldı. ‘Kurumsal gelişim, kentsel ve kırsal gelişim, toplumsal gelişim, ekolojik denge ve ekonomik gelişim’ olmak üzere 5 ana başlıktan oluşan amaçlar, “Yeni Nesil Nilüfer” kavramını hayata geçirecek projelere öncelik tanıyor.
Toplantıda Nilüfer Belediyesi’nin misyonu; “Tüm canlı haklarını koruyarak, evrensel ilkeler ve gelişmeler ışığında, eşitlikçi, erişilebilir, yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetler sunan, tüm paydaşlarıyla kente değer katan, demokrasinin yerelden başlayarak güçlenmesini ilke edinen bir yerel yönetim kurumu” olarak tanımlanırken, vizyonu ise; Yeni nesil belediyecilik ve evrensel tasarım anlayışıyla, uluslararası düzeyde öncü, örnek bir yerel yönetim kurumu ve demokrasi kenti olmak” şeklinde ifade edildi.
“Katılımcılık, şeffaflık, eşitlik, özgürlük, yenilikçilik, demokrasi, dayanışma ve sürdürülebilirlik’ temel ilkeleriyle hizmet üretecek olan Nilüfer Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı Eylül ayı meclis toplantısında görüşülecek.

Nilüfer’de öncelik çocuklar ve yeşil alanlara

Nilüfer’de öncelik çocuklar ve yeşil alanlara

Nilüfer’de öncelik çocuklar ve yeşil alanlara

Nilüfer’de öncelik çocuklar ve yeşil alanlara

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