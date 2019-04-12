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Nilüfer’de su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer’in Görükle Zafer Mahallesi, Görükle Balkan Mahallesi, Kızılcıklı Mahallesi, Hasanağa Mahallesi, Akçalar Mahallesi, Fadıllı Mahallesi ve Başköy Mahallesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Akçalar Organize Sanayi Bölgesi ile civarında 13 - 14 Nisan tarihlerinde ve 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.Öte yandan Nilüfer’in Çamlıca Mahallesi Gültekin Sokak, Serap Sokak, Aktar Sokak, Aral Sokak ve civarında da 17 Nisan Çarşamba günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında; Gümüştepe Mahallesi Harmanlar Caddesi ve civarında ise 18 Nisan Perşembe günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer’in Görükle Zafer Mahallesi, Görükle Balkan Mahallesi, Kızılcıklı Mahallesi, Hasanağa Mahallesi, Akçalar Mahallesi, Fadıllı Mahallesi ve Başköy Mahallesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Akçalar Organize Sanayi Bölgesi ile civarında 13 - 14 Nisan tarihlerinde ve 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
Öte yandan Nilüfer’in Çamlıca Mahallesi Gültekin Sokak, Serap Sokak, Aktar Sokak, Aral Sokak ve civarında da 17 Nisan Çarşamba günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında; Gümüştepe Mahallesi Harmanlar Caddesi ve civarında ise 18 Nisan Perşembe günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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