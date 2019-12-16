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Nilüfer’de yeni yıl konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer Çoksesli Koro ile Nilüfer Oda Orkestrası yeni yıl konseri verdi.Nilüfer’in bol ödüllü korosu Nilüfer Çoksesli Koro ile Nilüfer Oda Orkestrası sanatseverlere unutulmaz bir konser verdi.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer Çoksesli Koro ile Nilüfer Oda Orkestrası yeni yıl konseri verdi.
Nilüfer’in bol ödüllü korosu Nilüfer Çoksesli Koro ile Nilüfer Oda Orkestrası sanatseverlere unutulmaz bir konser verdi. Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki konsere vatandaşların ilgisi büyüktü. Salon dolarken, bazı sanatseverler de merdivenlerde konseri izledi. Konser, Şef Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki Nilüfer Çoksesli Koro ile başladı. “Katibim Türküsü Üzerine Varyasyonlar” isimli parçayla başlayan konserde koro, “Ceviz Oynamaya Geldim”, “Kızılcıklar Oldu mu” gibi hareketli parçalarla devam etti. Nilüfer Çoksesli Koro üyeleri bazı parçalarda mini dans gösterisi yaptı.
2019 yılının Şubat ayında kurulan Nilüfer Oda Orkestrası da gecede verdiği konserle gönülleri fethetti. Şef Deniz Tan yönetimindeki Nilüfer Oda Orkestrası konsere Rachmaninoff’ın “Vocalise” isimli eseriyle başladı. Konserin sonunda izleyenler büyük bir sürprizle karşılaştı. Nilüfer Oda Orkestrası ve Nilüfer Çoksesli Koro, “Yeni Yıl” isimli parçayı hep birlikte söyledi. Şarkıya salonu dolduranlar da eşlik etti.
Gecenin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konser için Nilüfer Çoksesli Koro Şefi Zeynep Göknur Yıldız ile Nilüfer Oda Orkestrası Deniz Tan’a teşekkür etti. Erdem, “Nilüfer Çoksesli Koromuz bizi yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Çok sayıda ödül alarak Nilüfer’in adını duyurdu. Nilüfer Oda Orkestramız da henüz yeni kurulmasına rağmen başarılı işlere imza atıyor. Bütün arkadaşlarımız gönülden tebrik ediyorum” dedi.

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