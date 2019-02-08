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Nilüfer'deki elektromanyetik kirlilik Avrupa değerlerinin üzerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

BURSA'da Nilüfer Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında elektromanyetik radyon kirliliği araştırıldı.

Nilüfer'deki elektromanyetik kirlilik Avrupa değerlerinin üzerinde

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA'da Nilüfer Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında elektromanyetik radyon kirliliği araştırıldı. Araştırma sonucunda göre Nilfüfer'deki 2018 yılındaki kirlilik ortalamasının, Avrupa ülkeleri ortalamasından yüksek olduğu belirlendi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Elektromanyetik Radyon Kirliliğinin İzlenmesi projesinin 2018 yılı verileri açıklandı. Proje danışmanlığını Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci’nin yaptığı Elektromanyetik Radyon Kirliliğinin İzlenmesi (EMR) projesinin verilerinin Avrupa ülkelerinde elde edilen verilerden yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı. Nilüfer Belediyesi tarafından vatandaşların talebi üzerine ücretsiz gerçekleştirilen EMR kontrol inceleme ve ölçümü kapsamında baz istasyonları, yüksek gerilim hatları ve trafolarda toplam 157 ölçüm yapıldı. 2018 yılı boyunca vatandaşların talebi doğrultusunda 56 baz istasyonu ile 101 yüksek gerilim hattında ve trafoda ölçümler gerçekleştirildi. Elde edilen veriler yürürlükte olan mevzuatlar kapsamında değerlendirilerek ölçüm talebinde bulunan vatandaşlarla paylaşıldı.
AVRUPA'DAKİ BAZ İSTASYONLARINDA 0.52 OLAN ORANIN 10.7 OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Proje Danışmanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci, Nilüfer'de baz istasyonlarındaki ölçümlerde en yüksek 10.07, en düşük 0.14 elektrik alan seviyesi tespit edildiğini belirtti. 2018 yılı ortalamasının Nilüfer'de 2.49 olduğunu söyleyen Çerezci, Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa gibi 20 Avrupa ülkesinde bu rakamın 0.52 olduğunu kaydetti.
Çerezci, "Nilüfer'deki yüksek gerilim hatları ve trafolarda gerçekleştirilen ölçümlerden ise en yüksek seviye 6.7 olurken en düşük manyetik alan seviyesi ise 0.14. oldu. 2018 yılında gerçekleştirilen ELF Frekans bantlı 2018 ölçüm değerlerine göre ortalama seviye 0.90 olarak tespit edildi. Yüksek gerilim hatları ve trafolardan elde edilen bu değerler Avrupa ülkeleri ortalaması olan 0.07 değeri ile karşılaştırıldığında yüksek olduğu görülmektedir" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de vatandaşların maruz kaldığı elektromanyetik kirliliğin mercek altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Bozbey, "Elektromanyetik kirlilik ölçümlerinin yüksek değerleri dikkate alınarak azaltıcı çalışmalar yapılmalı. İmar planlarında yüksek gerilim kaynaklı ölçümler yaparak onaylanmalı. Daha önceki yapılan planlar da gözden geçirilmelidir. İnsan hayatı önemsiz değildir. Bizler, insanların daha huzurlu, güvenli ve daha temiz çevrede yaşaması adına projeler üretmek zorundayız" dedi.

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Nilüfer'deki elektromanyetik kirlilik Avrupa değerlerinin üzerindeNilüfer'deki elektromanyetik kirlilik Avrupa değerlerinin üzerindeNilüfer'deki elektromanyetik kirlilik Avrupa değerlerinin üzerindeNilüfer'deki elektromanyetik kirlilik Avrupa değerlerinin üzerinde

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