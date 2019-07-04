Nilüfer’deki katılımcılık süreçleri Türkiye’ye örnek olacak

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi için faaliyet gösteren TÜSEV, kamu-STK iş birliği uygulamaları ile adından söz ettiren Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.

STK’lar için destekleyici bir yasal ve mali ortam oluşturulması, kamu, özel sektör ve sivil toplum arası iş birliğinin teşvik edilmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) Nilüfer Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarını mercek altına aldı. Bu maksatla TÜSEV proje ekibi Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında yerel yönetim karar alma ve hizmet geliştirme süreçlerinde STK katılım mekanizmaları için temel süreçleri ve standartları tanımlayan bir rehber hazırlamak için çalışmalar yürüten TÜSEV, bu rehberi hazırlarken Nilüfer Belediyesi’nin tecrübelerinden de yararlanacak.

Kamu-STK iş birliği alanında başarılı çalışmaları ile dikkat çeken bir kamu kurumu olarak örnek uygulamaları yerinde incelemek isteyen TÜSEV proje ekibi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ve Nilüfer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hande Koç’tan, sivil toplum örgütleri ile yapılan ortak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje ekibi ayrıca Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde, yerleşke üyesi derneklerle bir araya gelerek, Nilüfer Belediyesi’nin katılımcılık uygulamalarını, faydalanıcılardan dinledi.

“Nilüfer’in uygulamaları dikkat çekici”

TÜSEV proje ekibinden Zeynep Ekin Aklar, “13 Haziran’da düzenlediğimiz ’Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçlerine STK Katılımı Atölyesi’nde, Nilüfer Belediyesi Sivil Toplum İlişkileri Büro Sorumlusu Ali Cenk Algün bizlere bir sunum yaptı. Yapılan sunumda Nilüfer Belediyesi’nin Mahalle Komiteleri, Nilüfer ve Karaman Dernekler Yerleşkesi, Anadolu Arastası gibi projeleri, Sosyal Projeler Kurulu, katılımcı stratejik plan ve kadın dernekleri ile ortak çalışmaları dikkatimizi çekti. Nilüfer Belediyesi tarafından işletilen katılımcılık süreçlerini yerinde incelemek istedik. Bu uygulamaların farklı belediyelere örnek olacağını düşünüyoruz. Gözlemlerimiz arasında belediye içindeki birimlerin birbirleriyle olan uyumlu çalışmaları da bizi oldukça etkiledi. Buradan çantamız dolu dolu ayrılıyoruz” dedi.



