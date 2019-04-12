Maltepe Üniversitesi ile Roman Kahramanları dergisi iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali”nin Bursa programına Nilüfer Belediyesi ev sahipliği yaptı.

10 Nisan’da İstanbul Maltepe Üniversitesi’nde başlayan festivalin son oturumu Bursa’da Konak Kültürevi’nde gerçekleştirildi. Bursa programı, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali Genel Koordinatörü Ömer Asan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Nilüfer Belediyesi olarak festivale ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyleyen Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Nilüfer’den İstanbul’a edebiyat köprüsü kurulduğunu belirtti. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali Genel Koordinatörü Ömer Asan da Bursa’nın İstanbul edebiyatındaki etkisine vurgu yaptı. Asan, Nilüfer Belediyesi’ne de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Festivalin Bursa programının ilk oturumu Hacı Tonak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda Hacı Tonak, "İstanbul’u taşrasından etkileyen şehir: Bursa" başlığıyla görüşlerini paylaşırken, Eirini Kalogeropoulou Yalçın "Ayvalıklı Fotis Kontoloğlu ve 20. yüzyılın başlarında Bursa Rumlarının İstanbul ile ilişkileri", Mojdeh Olfat "İran edebiyatında İstanbul", Necmi Gürsakal da "Biz ayrılamayız minör İstanbul-Bursa" üzerine konuştu. Moderatörlüğünü İbrahim Dizman’ın üstlendiği ikinci oturumda da Feridun Andaç "Bir denizin iki kıyısında", İbrahim Dizman "İstanbullu Halide Edib’in Roman kahramanları kim adına konuşuyor?", Adnan Tekşen "Soğuk savaşın son döneminde İstanbul’da edebiyat ortamı" ve Dilan Deniz de "Bursalının kahvehanesi ve eski bir İstanbul’u temaşa etmek" konusunu ele aldı.



