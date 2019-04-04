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Nilüfer’den sokak hayvanlarına yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:35 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde fotoğraf sergisi açtı.

Nilüfer’den sokak hayvanlarına yardım eli

Nilüfer Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde fotoğraf sergisi açtı. Sergiyi gezen hayvan dostlarına da kedi ve köpek maması dağıtıldı.
Nilüfer Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde Podyum Park’ta sergi açtı. Sokakta yaşayan can dostların objektiflere yansıyan karelerinin yer aldığı fotoğraf sergisine vatandaşlar ilgi gösterirken, Catwalk firması da kedi ve köpeklere ulaştırılmak üzere mama dağıttı. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde düzenlenen serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çakıcı da katıldı.

Nilüfer’den sokak hayvanlarına yardım eli

Nilüfer’den sokak hayvanlarına yardım eli

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