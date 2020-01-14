HABER
  4. Nilüfer’in 29. kardeş şehri Bayramiç oldu

Nilüfer’in 29. kardeş şehri Bayramiç oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Bursa’nın Nilüfer Belediyesi, Çanakkale’nin Bayramiç Belediyesi’yle kardeş şehir oldu.Nilüfer Belediyesi ile Bayramiç Belediyesi arasında “kardeş kent” protokolü imzalandı.

Nilüfer’in 29. kardeş şehri Bayramiç oldu

Bursa’nın Nilüfer Belediyesi, Çanakkale’nin Bayramiç Belediyesi’yle kardeş şehir oldu.
Nilüfer Belediyesi ile Bayramiç Belediyesi arasında “kardeş kent” protokolü imzalandı. Halk Evi’nde düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, kardeş şehir protokolüne imza koydu. Her iki ilçe arasında sosyal, kültürel ve sportif alanda iş birliği yapılması ve ortak projeler yürütülmesi de hedefleniyor. Kardeş şehir ilişkilerine büyük önem verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’in Türkiye’de 12, yurt dışında da 17 kardeş kenti olduğunu belirtti. Erdem, “Yurt içi ve yurt dışındaki kardeş şehirlerimizle iyi ilişkiler kuruyoruz. Tecrübe paylaşımı ve ortak çalışmalar yürüterek, kardeşlik bağlarımızı güçlü tutuyoruz. İnanıyorum ki Bayramiç Belediyesi’yle de ilişkilerimizi her geçen gün daha da güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür eden Bayramiç Belediyesi Başkanı Mert Uygun da, her iki belediyenin kardeş olmasından duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.

Nilüfer’in 29. kardeş şehri Bayramiç oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Çeşme’deki faciada ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandıÇeşme’deki faciada ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandı
Çorum’da uyuşturucu operasyonuÇorum’da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...

İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...

CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj iddiasıyla iki sanığın yargılanmasına başlandı

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia: Ruslar görmüş

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia!

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan Maden'le ilgili Ankara Valisi Şahin'den yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Son dakika! Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven kişi tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.