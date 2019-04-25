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"Nilüferin Kar Tanesi" geleceğin mühendislerine özel ödül getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Bingöl Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı depreme dayanıklı otel projesi "Nilüferin Kar Tanesi", DASK tarafından düzenlenen yarışmada 3 aşamalı deprem testinden başarıyla geçerek özel ödüle layık görüldü - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan: - "Üniversitemiz gerek eğitim öğretim faaliyetleri gerekse de araştırma faaliyetleriyle ilgili öğrencilere ve araştırmacılara her türlü desteği vermekte" - Öğrencilerden Muhammed Nur Kaçmaz: - "Bu başarının devamı için daha çok çalışacağız"

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Doğal Afet Sigortaları Kurumunca (DASK) düzenlenen yarışmaya katılan Bingöl Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri, depreme dayanıklı otel tasarımı "Nilüferin Kar Tanesi Projesi" ile özel ödül kazandı.

DASK'ın, inşaat mühendisliği öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı ve maket yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak, deprem mühendisliği mesleğini tanıtmak ve öğrencileri bu alanda uzmanlaşmaları için özendirmek, deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla düzenlediği yarışmaya katılan 28 ilden 47 üniversite arasında Bingöl Üniversitesi de yer aldı.

"Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nda elemeleri geçen 24 takım, final aşamasında yaptıkları model tasarımlarını DASK'ın verdiği malzemelerle bina maketi haline getirerek, jüri üyeleri önünde sergiledi.

Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Mehrzad Mohabbi danışmanlığındaki öğrenciler Fatih Gündoğdu, Azat Birkan, Abdulsemet Altuğ ve Muhammed Nur Kaçmaz'ın Bursa'nın Nilüfer ilçesinde uygulanmak üzere hazırladığı 29 katlı "Nilüferin Kar Tanesi Projesi" de 3 aşamalı deprem testinden başarıyla geçti.

Proje ekibinin, depreme dayanıklı, güneş enerjisinden elektrik üreten dış cephe kaplamasına sahip, gün ışığından maksimum yarar gözetilerek tasarladığı proje, "En İyi Yarışma Ruhu Ödülü"nü aldı.

Bingöl Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere kendilerini geliştirmeleri amacıyla her kolaylığı sağladıklarını belirtti.

"Üniversitemiz gerek eğitim öğretim faaliyetleri gerekse de araştırma faaliyetleriyle ilgili öğrencilere ve araştırmacılara her türlü desteği vermekte." diyen Erdoğan, öğrencilerin aldıkları ödülle gururlandıklarını belirtti.

Erdoğan, kendilerine desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'a teşekkür etti.

- "29 katlı otelimiz 3 düzeydeki depremi de başarıyla geçti"

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehrzad Mohabbi, Bingöl'ün deprem bölgesinde yer almasından dolayı projeye ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Öğrencileri hem estetik hem de sağlamlık konusunda teşvik ettiklerini ifade eden Mohabbi, "Bingöl deprem bölgesinde yer almakta. Onun için binalara çok büyük önem vermemiz gerekiyor. Bu bilinçle öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Yarışmada 3 farklı düzeydeki deprem sarsıntılarına karşı test yapılıyor. 29 katlı otelimiz 3 düzeydeki depremi de başarıyla geçti. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

- "Bu başarının devamı için daha çok çalışacağız"

Ekipte yer alan öğrencilerden Fatih Gündoğdu, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin katıldığı yarışmada ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Projeye ilişkin bilgi veren Gündoğdu, "Gökdelenimizi çeliklerle çapraz şekilde güçlendirdik. Sadece yapısal sistem anlamında değil, tasarım ve enerji verimliliği açısından da seçenekler sunduk. Projemiz 78 proje arasında ilk 24'e girdi. Finale kalan 24 projeden sadece 7'si ayakta kaldı. Bizim projemiz de herhangi bir hasar almadı. Dolayısıyla büyük bir başarı kazandığımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Muhammed Nur Kaçmaz da yarışmaya katılmayı dahi büyük bir başarı olarak gördüklerini dile getirerek, "Bu başarının devamı için daha çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Üniversitesi DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması

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