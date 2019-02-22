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Nilüfer’in parkları renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, parkları rengarenk hâle getiriyor.Nliüfer Belediyesi, yeşil alan ve park sayısı her geçen gün artan Nilüfer’de Sivil Yaşam Derneği’nin genç üyeleri ile farklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Nilüfer’in parkları renklendi

Nilüfer Belediyesi, parkları rengarenk hâle getiriyor.
Nliüfer Belediyesi, yeşil alan ve park sayısı her geçen gün artan Nilüfer’de Sivil Yaşam Derneği’nin genç üyeleri ile farklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sivil Yaşam Derneği’nin genç üyeleri, Nilüfer Belediyesi‘nin Ertuğrul Mahallesi’ne kazandırdığı 28 bin metrekare alana sahip Nato Parkı ve Koşu Yolu-2’de yer alan elektrik panolarını boyayarak bambaşka hâle getirdi. Gençlerin keyifli çalışmasıyla park rengârenk oldu. Gençler panoları, çizgi film karakterleriyle daha estetik bir hâle getirdi.
Sivil Yaşam Derneği üyesi gençler, Nilüfer’in farklı parklarında da gönüllü olarak şehre yeni bir estetik sağlamak için çalışmalarını yürüteceklerini belirttiler.

Nilüfer’in parkları renklendi

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