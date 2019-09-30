HABER

Nilüfer’in sosyal girişimcilik projesine BEBKA’dan hibe

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 15:17 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi, “Sürdürülebilir Toplumsal Gelişim İçin Sosyal Fayda Üretim Üssü: Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” isimli projesiyle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 yılı Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi, projeleriyle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) destek almaya devam ediyor.Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi bu defa, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hazırlanan Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında “Sürdürülebilir Toplumsal Gelişim İçin Sosyal Fayda Üretim Üssü: Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” isimli projesiyle hibe almaya hak kazandı.Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 yılı Girişimcilik Mâlî Destek Programına, Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden yapılan toplam 29 proje başvurusundan 7’sine destek verilmesi kararlaştırıldı.Daha önce Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2018 yılı Fizibilite Desteği Programı ile ‘Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi Fizibilitesi’ projesi, bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştı.

Nilüfer’in sosyal girişimcilik projesine BEBKA’dan hibe

Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi, “Sürdürülebilir Toplumsal Gelişim İçin Sosyal Fayda Üretim Üssü: Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” isimli projesiyle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 yılı Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.
Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi, projeleriyle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) destek almaya devam ediyor.
Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi bu defa, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hazırlanan Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında “Sürdürülebilir Toplumsal Gelişim İçin Sosyal Fayda Üretim Üssü: Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” isimli projesiyle hibe almaya hak kazandı.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 yılı Girişimcilik Mâlî Destek Programına, Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden yapılan toplam 29 proje başvurusundan 7’sine destek verilmesi kararlaştırıldı.
Daha önce Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2018 yılı Fizibilite Desteği Programı ile ‘Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi Fizibilitesi’ projesi, bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştı. Proje kapsamında hazırlanan fizibilite raporunun, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesinin hayata geçirilmesinde önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Projeyle, Bursa’da sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla çatı bir kuruluş oluşturmak, potansiyel sosyal girişimcilerin kapasitesini artırarak, toplumsal değer taşıyan fikirleri ortaya çıkarmak, geliştirmek ve desteklemek amaçlanıyor.
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesi ile sosyal girişimcilik konusunda uygulanabilir bir model geliştirerek diğer yerel yönetimlere de örnek olacak bir merkez oluşturmayı hedefliyor.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
25 yaşın üstündeki binalar risk altında25 yaşın üstündeki binalar risk altında
Lüks yatta fuhuşa 4 gözaltıLüks yatta fuhuşa 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Türk lider hayatını kaybetti

Türk lider hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi! Hayatını kaybedenler var

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerle ilgili Vali'den açıklama

Vali'den öğrencileri ilgilendiren açıklama

Son dakika: Eylem yapmak üzere Türkiye'ye girmeye çalışan iki terörist yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Son dakika: Zap'a hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Yenibosna Ortaokulu'nun tatil edildiğini öğrenci ve veliler okul kapısında öğrendi

Haberi okul kapısında öğrendiler! Büyük şaşkınlık yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.