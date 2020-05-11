Nilüferleri koparmanın cezası 146 bin TL

Türkiye'de Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da Kırkgöz ve Yamansaz su kaynaklarıyla Kurşunlu Şelalesi'nde, küçük şelaleciklerden sonraki yaklaşık 3 kilometrelik nehir boyunca görülebilen nilüferler, Belek'teki Özaltın Holding bünyesinde yer alan Gloria Golf Club içinde bulunan göletlerde de rengarenk çiçeklendi.

Gloria Golf Club içindeki göletlerde, İtalya ve Hollanda'dan özel olarak getirilen yaklaşık 7 renk ve 4 türdeki nilüfer soğanları yıllar içinde büyüyerek, çiçeklerinin de açmasıyla güzel manzara oluşturdu. Gloria Hotels & Resorts Kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın tarafından 7 yıl önce oluşturulan nilüferler, otel içindeki göletlerde her yıl artarak, büyümeye devam ediyor.

'ÜLKEMİZDE 3 BİN 500 CİVARINDA ENDEMİK BİTKİ TÜRÜ VAR'



Yetiştiği doğal ortamdan kopartılarak, süs havuzlarında kullanılmak üzere satıldığı ve yine evlerde yetiştirmek için koparıldığı belirlenen nilüfer çiçekleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce biyoçeşitliliğin korunması kapsamında değerlendiriliyor. DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin olduğunu belirterek, "Tüm Avrupa'daki 12 bin bitki çeşidinin tamamı ülkemizde bulunmakta. Ülkemizde 3 bin 500 civarında endemik bitki türü var" dedi.