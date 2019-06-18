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Nilüferli kursiyerlerden yıl sonu sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 15:35 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi’nde düzenlenen resim atölyesinde eğitim alan yetişkin grubu kursiyerler Konak Kültürevi’nde yıl sonu sergisi açtı.Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Sabriye Tanış Düvenci Resim Atölyesi’ne, 2018-2019 eğitim döneminde katılan kursiyerler, çalışmalarını sanatseverlerin izlenimine sundu.

Nilüferli kursiyerlerden yıl sonu sergisi

Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi’nde düzenlenen resim atölyesinde eğitim alan yetişkin grubu kursiyerler Konak Kültürevi’nde yıl sonu sergisi açtı.
Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Sabriye Tanış Düvenci Resim Atölyesi’ne, 2018-2019 eğitim döneminde katılan kursiyerler, çalışmalarını sanatseverlerin izlenimine sundu. Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer katıldı. Sergide, 18-65 yaş, yetişkin gurubu kursiyerlerinin yağlıboya ve akrilik boya çalışmaları beğeni topladı.
30 kursiyerin yaklaşık 50 çalışmasının yer aldığı sergiyi gezen Özer, “Sanatın şehri Nilüfer’de çalışmalarınızı sergi salonlarımızda görmek mutluluk verici. Sabriye hocamızın destekleri ile sizler bir dönem boyunca emek verdiniz, bu sanata gönül verdiniz. Görüyorum ki oldukça başarılı çalışmalar ortaya koymuşsunuz. Değerli resim eğitmenimizi ve sizleri kutluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki belediyemizin sanat atölyelerini tercih ediyorsunuz” dedi.

Nilüferli kursiyerlerden yıl sonu sergisi

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