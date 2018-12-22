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Nina Agdal şoku yaşadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

Victoria Secret modellerinden Nina Agdal, bir katalog çekimine "yeterince fit olmadığı" gerekçesiyle alınmadığını açıkladı.

Danimarkalı ünlü model Nina Agdal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sektörün acımasızlığını ortaya koydu.

Nina Agdal

Danimarkalı ünlü model Nina Agdal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün hayal kırıklığına uğradım ve bu sektörün sert gerçekliği yüzünden dehşete düştüm...
Birkaç ay önce, inandığım yaratıcı bir ekiple çalışmaya karar verdim ve birlikte çalışacağımız için heyecanlıydım” dedi.
Agdal’ın hayal kırıklığının nedeni ise bir katalog çekimine yeterince fit olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemesiydi.
İddiaya göre Agdal’ın fotoğraflarından daha kilolu olduğu ve marka için uygun görülmediği söylendi. 26 yaşındaki model, “Benden daha büyük bir konunun farkındalığı için bunu yayınlamaya karar verdim” dedi.
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Nina Agdal Victoria Secret

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