Nina Agdal şoku yaşadı!

Danimarkalı ünlü model Nina Agdal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sektörün acımasızlığını ortaya koydu.

Nina Agdal

Danimarkalı ünlü model Nina Agdal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün hayal kırıklığına uğradım ve bu sektörün sert gerçekliği yüzünden dehşete düştüm...

Birkaç ay önce, inandığım yaratıcı bir ekiple çalışmaya karar verdim ve birlikte çalışacağımız için heyecanlıydım” dedi.

Agdal’ın hayal kırıklığının nedeni ise bir katalog çekimine yeterince fit olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemesiydi.