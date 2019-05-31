Nine ile torununun öldüğü kazada sanığın cezası onandı

Yüksel KOÇ / İSTİNAF Mahkemesi, Ümraniye'de 7 Nisan 2018 tarihinde nişanlandığı gece alkollü araç kullanarak Fatma Kalender ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümlerine neden olan Emrah Bozdemir'in, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan aldığı 14 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı.

Nişanlandığı gece araç kullanırken Ümraniye'de Fatma Kalender ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'in ölümlerine neden olan Emrah Bozdemir hakkında, İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın iddianamesinde Emrah Bozdemir'in alkollü araç kullandığı tespitine yer verilerek, "Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Olay gecesi tutuklanan Emrah Bozdemir duruşmalardaki savunmasında olay gecesi nişanlandığını, bu nedenle biraz viski aldığını kabul etmişti.

3.40 PROMİL ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞ

13. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Kasım 2018 tarihli karar duruşmasında Bozdemir'i, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış. tutukluluk halinin devamına da karar vermişti. Mahkeme gerekçeli kararında sanığın kazayı 23.35'te yaptığı, alkol testinin 07.51'de yapıldığı, sanığın 07.51'de yapılan alkol testinde 2.15 promil alkollü olduğunun belirlendiği, alkolün kanda saatte 0.15 promil azalacağı hesaplandığında sanığın kaza saatinde 3.40 promil alkollü olduğunun kabulünün gerektiğini belirtti. Sanığın çok yüksek miktarda alkollü olduğuna dikkat çeken mahkeme, sanığın şehir merkezinde, meskun mahalde önünü kontrol etmeden sollama yaparak sağda bulunan yayalara çarpıp ölümlerine neden olduğunu kaydetti. Bu gerekçelerle alt sınırdan uzaklaşan mahkeme, sanığı 14 yıl 2 ay hapis cezası cezalandırdı.