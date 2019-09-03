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Nine ve toruna otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 23:14 | Son Güncelleme

Nine ve toruna otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, düğünden çıkan nine ile 8 yaşındaki torununa otomobil çarpması sonucu nine öldü, torunu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yurtbaşı Beldesi yolunda Hakan K. idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobil, bir düğünden evlerine döndükleri sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Güray Özün (59) ile torunu R.B.E'ye çarptı.

Ağır yaralanan Özün, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne, torunu ise Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özün, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.B.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
düğün Elazığ trafik kazası

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