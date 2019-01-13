Nineler ve dedeler okulda masal anlatıyor

MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa'da dedeler ve nineler, ana sınıfı öğrencilerine okulda masal anlatıyor.

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliği ile okul öncesi eğitim sürecindeki öğrencilerin sosyokültürel düzeylerinin artırılması ve kuşaklar arası kültür geçişine olanak sağlanması amacıyla "Dedeler Torunlarına Masal Anlatıyor Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, dede ve ninelerden oluşan 20 kişi, haftanın belli günlerinde torunlarıyla beraber okul yolunu tutuyor.

Dede ve nineler, okulda bir araya geldikleri minik öğrencilere hem masal anlatıyor hem de Türk örf ve adetlerini öğretiyor.

Projenin uygulandığı okullardan Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Hadi Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce çocukların dede ve ninelerinin anlattığı masallarla büyüdüğünü ancak günümüzde birçok çocuğun bu masallardan mahrum kaldığını söyledi.

- "Masalların çocuklar üzerinde büyük etkisi var"

Masalların çocuklar üzerinde önemli izler bıraktığını belirten Bedir, "Gerçekten zihin açıcı, düşündürücü, ufuk kazandıran, hayal genişletici gibi konularda masalların çocuklar üzerinde çok büyük etkisi var. Gelişen teknoloji ile birlikte televizyon, bilgisayar ve telefon gibi aletler nedeniyle çocuklarımız masallardan uzaklaştı. Bu nedenle projemizle çocuklarımızı masallarla buluşturuyoruz." dedi.