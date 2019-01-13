HABER

Nineler ve dedeler okulda masal anlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da hayata geçirilen proje kapsamında belirlenen günlerde okula gelen dedeler ve nineler, ana sınıfı öğrencilerine masal anlatıyor - Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Hadi Bedir: - "Gelişen teknoloji ile birlikte televizyon, bilgisayar ve telefon gibi aletler nedeniyle çocuklarımız masallardan uzaklaştı. Bu nedenle projemizle çocuklarımızı masallarla buluşturuyoruz" - Sakine Aydoğdu: - "Çocuklara masal anlatınca çok mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Onlarla birlikte ben de mutlu oluyorum"

MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa'da dedeler ve nineler, ana sınıfı öğrencilerine okulda masal anlatıyor.

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliği ile okul öncesi eğitim sürecindeki öğrencilerin sosyokültürel düzeylerinin artırılması ve kuşaklar arası kültür geçişine olanak sağlanması amacıyla "Dedeler Torunlarına Masal Anlatıyor Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, dede ve ninelerden oluşan 20 kişi, haftanın belli günlerinde torunlarıyla beraber okul yolunu tutuyor.

Dede ve nineler, okulda bir araya geldikleri minik öğrencilere hem masal anlatıyor hem de Türk örf ve adetlerini öğretiyor.

Projenin uygulandığı okullardan Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Hadi Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce çocukların dede ve ninelerinin anlattığı masallarla büyüdüğünü ancak günümüzde birçok çocuğun bu masallardan mahrum kaldığını söyledi.

- "Masalların çocuklar üzerinde büyük etkisi var"

Masalların çocuklar üzerinde önemli izler bıraktığını belirten Bedir, "Gerçekten zihin açıcı, düşündürücü, ufuk kazandıran, hayal genişletici gibi konularda masalların çocuklar üzerinde çok büyük etkisi var. Gelişen teknoloji ile birlikte televizyon, bilgisayar ve telefon gibi aletler nedeniyle çocuklarımız masallardan uzaklaştı. Bu nedenle projemizle çocuklarımızı masallarla buluşturuyoruz." dedi.

Bedir, masalların faydasını çocuklar üzerinde kısa sürede gösterdiğini aktararak, çocukların aynı ortamı paylaşarak öz güvenlerinin arttığını ifade etti.

- "Onlarla birlikte ben de mutlu oluyorum"

Projeye katılan ninelerden Sakine Aydoğdu, çocukları çok sevdiğini ve çocuklara masal anlatmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bir torunun bulunduğunu kaydeden Aydoğdu, "Çocuklara masal anlatınca çok mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Onlarla birlikte ben de mutlu oluyorum. Masalın yanında elimizden geldiği kadarıyla onlara hoşgörüyü ve geleneklerimizi aşılamaya çalışıyoruz, bizim görevimiz bu. Şimdi onlar neyi öğrenirlerse onu unutmazlar biz de iyi şeyler öğrensin istiyoruz." diye konuştu.

Masal anlatan dedelerden Mehmet Emin Toprak da çocuklarla bir araya geldiğine memnun olduğunu dile getirdi.

İnan, çocukların topluma hayırlı bir insan olması için büyüklerine saygıyı, küçüklerine sevgiyi öğretmek için çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Torunum bana çok bağlı, ben de ona çok bağlıyım. Eski imkanlar ile şimdiki imkanlar çok farklı. Şimdiki çocuklar şu anda neyi öğrenirse onu unutmuyorlar. Bu nedenle biz de kültürümüzü, tecrübelerimizi en güzel şekilde onlara aktarmaya çalışıyoruz."

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattıKaradeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı
Kalitesiz araç farları görme oranını yarıya indiriyorKalitesiz araç farları görme oranını yarıya indiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Dedeler Torunlarına Masal Anlatıyor" projesi anaokulu öğrencileri dedeler ve nineler masal anlatma

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da büyük şok! Canlı yayında işgal ettiler

Yunanistan'da büyük şok! Canlı yayında işgal ettiler

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Kolilerden akan kanları çocuklar fark etti! Kanınız donacak!

Kolilerden akan kanları çocuklar fark etti! Kanınız donacak!

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

Polis onun peşinde! Bebek arabası süren kadınlara yaklaşıp...

Günlük burç yorumları 13 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda neler var?

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı (Hasan Süslü kimdir?)

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.