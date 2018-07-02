Ninja çok istediği Friday Fortnite'ı sonunda kazandı!

Twitch'in en çok izlenen yayıncısı Ninja, Cloud 9'un Fortnite oyuncusu Hysteria ile sonunda Friday Fortnite'ı kazanmayı başardı. Twitch platformu üzerinden yaptığı yayınlarla oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve adeta Fornite'ın yüzü haline gelen Tyler “Ninja” Blevins sonunda Friday Fortnite şampiyonluğunu elde etti. İki aydır katıldığı turnuvalarda hemen hemen her seferinde ilk 10'da yer alan Ninja, bir türlü birinciliği elde edememişti. Bu sefer Halo'dan eski takım arkadaşı, Jacob "Hysteria" Reiser ile mücadel eden Ninja, sonunda galibiyete ulaştı ve 20.000 dolarlık ödülün sahibi oldu. Önceki turnuvalarda Team Envy’den King Richard ile takım olup şansını deneyen ünlü yayıncı, finale kalmasına rağmen FaZe Clan oyuncularına karşı kaybetmeye engel olamamıştı.