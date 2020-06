Ninja da kurtaramadı: Mixer, Facebook Gaming için kapanıyor!

Mixer adını önemli transferlerle duyuran bir platformdu. Ninja ve Shroud gibi büyük yayıncıları toplamda 40 milyon dolar harcayarak Twitch'ten transfer eden Mixer, bu iki hareketi ile dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Ancak Mixer'ın kullanımını bu iki önemli transfer de artıramadı. Twitch'i geçemediler. Üstelik karşılarına Facebook Gaming gibi bir rakip daha çıktı. Hal böyle olunca Mixer, önemli bir karar almak zorunda kaldı. O karar, platformun tamamen fişinin çekilmesi anlamına geliyordu.

Mixer, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Mixer'ın kapatıldığını açıkladı. Ancak bu tam bir kapatılma olmayacak. Microsoft Mixer'ın operasyon tarafını kapatsa da kendisine rakip olarak çıkan Facebook Gaming'e taşınacak. Yani rakibi, en büyük ortağı haline gelecek. Birçok Mixer yayıncısı Facebook Gaming'e geçecek. Fakat uğruna milyon dolarlar harcanan Ninja ve Shroud gibi yayıncılar için ise durum biraz farklı.

Mixer Partners, streamers, and community - today, we've got some very big news for you.



While we’ve decided to close the operations side of Mixer, we're officially partnering with @FacebookGaming and we're cordially inviting all of you to join.



???? https://t.co/E1eMDvjYQb pic.twitter.com/554hHAXfaB