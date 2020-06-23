Ninja da kurtaramadı: Mixer, Facebook Gaming için kapanıyor!

Mixer adını önemli transferlerle duyuran bir platformdu. Ninja ve Shroud gibi büyük yayıncıları toplamda 40 milyon dolar harcayarak Twitch'ten transfer eden Mixer, bu iki hareketi ile dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Ancak Mixer'ın kullanımını bu iki önemli transfer de artıramadı. Twitch'i geçemediler. Üstelik karşılarına Facebook Gaming gibi bir rakip daha çıktı. Hal böyle olunca Mixer, önemli bir karar almak zorunda kaldı. O karar, platformun tamamen fişinin çekilmesi anlamına geliyordu.

MİXER FACEBOOK GAMİNG İÇİN KAPATILDI

Mixer, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Mixer'ın kapatıldığını açıkladı. Ancak bu tam bir kapatılma olmayacak. Microsoft Mixer'ın operasyon tarafını kapatsa da kendisine rakip olarak çıkan Facebook Gaming'e taşınacak. Yani rakibi, en büyük ortağı haline gelecek. Birçok Mixer yayıncısı Facebook Gaming'e geçecek. Fakat uğruna milyon dolarlar harcanan Ninja ve Shroud gibi yayıncılar için ise durum biraz farklı.

Mixer Partners, streamers, and community - today, we've got some very big news for you.



While we’ve decided to close the operations side of Mixer, we're officially partnering with @FacebookGaming and we're cordially inviting all of you to join.



???? https://t.co/E1eMDvjYQb pic.twitter.com/554hHAXfaB — Mixer (@WatchMixer) June 22, 2020

NİNJA VE SHROUD'A TWİTCH YOLU MU GÖZÜKTÜ?

Microsoft'un Mixer'ı kapatması ile birlikte Tyler ''Ninja'' Blevins, Cory ''King Gothalion'' Michael, ve Michael ''Shroud'' Grzesiek gibi büyük yayıncıların serbest kalması bekleniyor. Böylece bu yayıncılar Twitch platformuna geri dönebilecek. Ninja ise attığı tweet ile alması gereken bazı kararları olduğunu ve bunları düşüneceğini belirtiyor.

Ancak yayıncıların Facebook Gaming ile yeni bir özel anlaşmaya da imza atma ihtimalleri var. Bu ortaklıktan karlı çıkan ise Facebook Gaming olmuş gibi gözüküyor.

