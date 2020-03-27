Nintendo Direct Mini’de, Switch’e gelecek oyunlar açıklandı

Videoda yer alan oyunlar arasında Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ve BRAVELY DEFAULT II; ilk kez bir Nintendo konsoluna gelen Borderlands, XCOM 2 ve BioShock gibi klasik franchise’lar; Burnout Paradise Remastered ve Panzer Dragoon:Remake gibi hayranların favorilerinin yeniden yapımı ve Good Job!, 51 Worldwide Games, Animal Crossing: New Horizons gibi mükemmel oyunlar bulunuyor.

Nintendo Direct Mini, şu anda mevcut olan Nintendo Switch oyunları Ring Fit Adventure için ücretsiz güncelleme, Pokémon Sword ve Pokémon Shield için yaklaşan ücretli DLC hakkında daha fazla ayrıntı ve Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 için gelecek ilk dövüşçü ile ilgili bilgiler de verdi.

Şimdi çıkanlar

Good Job!: Nintendo’nun bu deli oyunu aksiyon-bulmaca oyununda, işi tek başına ya da iki kişilik modda yapmak için genişleyen bir ofis binasının etrafında komik ve zorlu görevler gerçekleştirin.

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order Expansion Pass – Pack 3: MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order Expansion Pass – Pack 3: Fantastic Four: Shadow of Doom Nintendo Switch için bugün çıktı. Yeni paket, Fantastic Four ve Doctor Doom’u yeni bir hikayede savaşırken oynanabilir karakterler olarak ekliyor. Paket 1 ve Paket 2’yi de içeren Genişleme Paketi Nintendo eShop’tan satın alınabilir.