Nintendo Direct Mini’de, Switch’e gelecek oyunlar açıklandı

Videoda yer alan oyunlar arasında Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ve BRAVELY DEFAULT II; ilk kez bir Nintendo konsoluna gelen Borderlands, XCOM 2 ve BioShock gibi klasik franchise’lar; Burnout Paradise Remastered ve Panzer Dragoon:Remake gibi hayranların favorilerinin yeniden yapımı ve Good Job!, 51 Worldwide Games, Animal Crossing: New Horizons gibi mükemmel oyunlar bulunuyor.
Nintendo Direct Mini, şu anda mevcut olan Nintendo Switch oyunları Ring Fit Adventure için ücretsiz güncelleme, Pokémon Sword ve Pokémon Shield için yaklaşan ücretli DLC hakkında daha fazla ayrıntı ve Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 için gelecek ilk dövüşçü ile ilgili bilgiler de verdi.
Good Job!: Nintendo’nun bu deli oyunu aksiyon-bulmaca oyununda, işi tek başına ya da iki kişilik modda yapmak için genişleyen bir ofis binasının etrafında komik ve zorlu görevler gerçekleştirin.
MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order Expansion Pass – Pack 3: MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order Expansion Pass – Pack 3: Fantastic Four: Shadow of Doom Nintendo Switch için bugün çıktı. Yeni paket, Fantastic Four ve Doctor Doom’u yeni bir hikayede savaşırken oynanabilir karakterler olarak ekliyor. Paket 1 ve Paket 2’yi de içeren Genişleme Paketi Nintendo eShop’tan satın alınabilir.
Ring Fit Adventure Update: Bugün Ring Fit Adventure’a ücretsiz bir güncelleme geliyor. Güncelleme yeni bir Ritim Oyunu modu, bir kadın sesine geçiş yapma ve oyun içi sesin dilini değiştirme seçeneği ve daha fazlasını ekler. Ritim Oyunu modunda, Ring Fit Adventure’daki bir düzine müzik parçasının ritmine ve Super Mario Odyssey, Splatoon 2 ve Legend of the Zelda: Breath of the Wild gibi popüler Nintendo oyunlarından birkaç şarkı geçin. Güncelleme bugün başlıyor.
Shinsekai: Into the Depths: Bu derin deniz keşif oyununda, oyuncular donanımlarını yükseltmek için kaynak toplar, eşyalarını toplar ve uçurumun daha derinlerine dalarlar. Giderek daha gizemli ortamları keşfederken, oyuncular hayatta kalmak için oksijen ve basınç seviyelerini izlemek zorundadır.
Panzer Dragoon: Remake: Ejderhaya binme klasiğinin bu versiyonunda oyuncular, 360 derece kontrolleri ve kilitli hedeflemeyi kullanarak inanılmaz manzaralar, dev yaratıklar ve ölümcül savaş gemileriyle Mavi Ejderha’yı kullanır.
Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy: Gücün yollarını öğrenmek için Luke Skywalker’ın Jedi Akademisine gir! Oyuncular Jedi görünümünü özelleştirebilir ve Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy bugün Nintendo Switch’te piyasaya çıktığında 16 oyuncuya kadar çevrimiçi olarak savaşabilir.
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition: Hayranların en sevdiği karakter Shulk’in ilk çıkışını yapan orijinal Xenoblade Chronicles oyunu, yeni bir epilog hikayesi olan Xenoblade Chronicles: Future Connected ile Nintendo Switch’e geliyor.
Animal Crossing: New Horizons: Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch için çıktı ve ilk sezon etkinliği yolda 1 Nisan ve 12 Nisan arasında, adanın sakinleri tavşan ziyaretçisi Zipper tarafından gizlenen yumurtaları bulmak ve onlarla özel eşyalar yapmak için Bunny Day’e katılabilirler.
Pokémon Sword Expansion Pass and Pokémon Shield Expansion Pass: Yeni Genişleme Paketleriyle, denizdeki genişleyen ada, Isle of Armor, Crown Tundra olarak bilinen bölge Galar bölgesinde mevcut olacak. Isle of Armor’da, Eğitmenler Pokémon Savaşlarının becerilerini geliştirmeleri için yeni bir dojo’da toplanabilirler. Bu dojoda antrenman yaparak, oyuncular Mustard’dan Efsanevi Pokémon Kubfu alacaklar. Kubfu ile eğitim yoluyla, Eğitmenler Towers of Two Fists’de meydan okuma iznine sahip olacaklar. İki kuleden biri fethedildikten sonra Kubfu Urshifu’ya dönüşecek. Yeni kıyafet öğeleri ve saç stillerine ek olarak, Genişleme paketlerinde yeni lig kartı arka planları, efektleri ve çerçeveleri de bulunacak.
BRAVELY DEFAULT II: Orijinal BRAVELY DEFAULT’ın bu versiyonunda yeni dört Işık Kahramanı, temel kristaller tarafından yönlendirilen büyük ve görkemli bir göreve başlar. İlk oyun gibi, BRAVELY DEFAULT II stratejiyi vurgulayan bir savaş sistemine sahiptir.Ücretsiz demo bugün çıktı.
A Wealth of 2K Games: Yayıncı 2K’nın birçok oyunu, 29 Mayıs’ta XCOM 2, 4 DLC paketi ve Seçilmiş Savaş genişlemesi içeren bilim kurgu klasiği XCOM 2 Collection da dahil olmak üzere Nintendo Switch’e geliyor. 2K ayrıca BioShock serisi BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve BioShock Infinite: The Complete Edition, ve BioShock: The Collection oyunlarını da Nintendo Switch’e getiriyor.
Super Smash Bros. Ultimate: Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2’nin ilk dövüşçüsü Nintendo Switch oyunu ARMS’tan olacak. Dövüşçü Haziran ayında çıkacak.
51 Worldwide Games: Four-in-a-row, Mancala, Slot Cars, Sliding Puzzle ve Texas Hold’em 51 Worldwide Games içindeki oyunlardan bazıları. 51 Worldwide Games 5 Haziran’da çıkıyor. Oyunu önceden satın almak isteyen herkes, bugünden itibaren Nintendo eShop’tan satın alabilir ve ödenen miktarın% 5’ine karşılık gelen Altın Puanlar kazanır.
Burnout Paradise Remastered: 10 yıl sonra, klasik yüksek oktanlı yarışçı bu yeniden düzenlenmiş versiyonu ile geri döndü.Burnout Paradise Remastered Nintendo Switch için 2020’de geliyor.
Fuser: Rock Band’ın yaratıcıları Harmonix’in bu yaklaşan ritim oyununda DJ rolünü üstlen. Fuser sonbaharda Nintendo Switch’e çıkıyor.
King’s Bounty II: 1990’dan beri King’s Bounty serisi batı RPG’lerinin evrimini etkiliyor. Bu yeni devam serisinde, seri yeni bir görünüm ve yeni bir yaklaşımla geri döndü. King’s Bounty II’de grafikler daha gerçekçi, oyun içi seçimler her zamankinden daha önemli ve yeni bir karakter geliştirme sistemi yeni karakterlerin etik ve yakınlıklarını bilgilendiriyor.
Ninjala: Bu ücretsiz oyunda en fazla 8 oyuncu puan kazanmak ve zafer talep etmek için savaşmak zorundadır. Ninjalar olarak, oyuncular sahnelerde koşabilir, kendilerini gizleyebilir ve ağır vuruş çekiçleri, hızlı ve gösterişli katanalar ve yo-yo gibi bir beceri cephaneliği kullanabilirler.. Ninjala 27 Mayıs’ta çıkıyor.
Catherine: Full Body: Eşsiz bir bulmaca-macera oyunu orijinal oyunun bir versiyonu olan Catherine: Full Body Nintendo Switch’e geliyor. Catherine: Full Body, 7 Temmuz’da Nintendo Switch için çıktığında, bulmaca bloklarından oluşan bir kuleye tırmanın ve yoğun ve sarhoş edici bir hikayeye dalın..
Star Wars Episode I: Racer: Bir kapsül yarışçısına bağlanın ve Nintendo Switch için yakında piyasaya sürülecek olan Star Wars Episode I: Racer’da birincilik için yarışın.
Gelecek aylarda daha da çok oyun Nintendo Switch’e gelecek. Örneğin; Saints Row IV: Re-Elected (27 Mart), Trials of Mana (24 Nisan), The Elder Scrolls: Blades (bahar 2020), Minecraft Dungeons (bahar 2020), Warhammer 40,000: Mechanicus (Mayıs), MR. DRILLER DrillLand (25 Haziran), The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (30 Haziran) ve Vigor (sonbahar).
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