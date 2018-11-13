Nintendo Netflix’in fişini çekiyor!

Bir döneme damgasını vurmuş olan Nintendo Wii, bünyesinde barındırdığı uygulamalar ile de ön plana çıkmayı başarmıştı. Netflix ve Hulu gibi servislerin hala kullanılabildiği Nintendo Wii için bugün yolun sonuna resmen gelindiği açıklandı.

Nintendo cephesinden gelen açıklamaya göre; 30 Ocak 2019 tarihinden itibaren stream mantığı ile çalışan tüm servisler sonlandırılacak. Oldukça popüler olan Nintendo Switch’e YouTube uygulamasını daha geçtiğimiz günlerde getirebilen Nintendo, hala Netflix uygulaması için bir açıklama yapmadı.

Artık eskimeye yüz tutan Nintendo Wii’nin Netflix desteğini kesmesi çok mantıklı bir karar. Ancak bir yerden bu desteği keserken, yeni nesil konsoluna Netflix uygulaması geliştirmek de gerekiyor. Özellikle hem TV’ye bağlanabilen hem de dışarda el konsolu şeklinde oynanabilen Switch’te, Netflix’in olması firmaya büyük bir artı kazandıracaktır.

Bir dönem Wii’ye CD şeklinde yüklenen Netflix’in 2019 yılı içerisinde Switch’e geleceğini düşünüyoruz. Bakalım Nintendo bu konuda elini çabuk tutabilecek mi?

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