Nintendo SSB Ultimate satışlarından memnun

Genel olarak bir konsolun satın alınmasını sağlayan en önemli kriter, o konsola özel olarak çıkan oyunlardır. Bu anlamda bakıldığında Sony ve Nintendo’nun elinin hayli güçlü olduğu söylenebilir. Belki Nintendo’nun konsola özel oyunları batı oyuncularına çok fazla hitap etmeyebilir. Fakat Japonya gibi ülkelerde Nintendo oyunlarının yok sattığı da inkar edilemez.

Nitekim bu durum Super Smash Bros. Ultimate ile de değişmedi. Geçtiğimiz hafta raflardaki yerini alan oyun sadece Japonya’da 3 gün içerisinde 1.238.358 kopya satmayı başardı. Üstelik bu satış rakamları arasında dijital satışlar dahil edilmemiş.

Super Smash Bros. Ultimate’in satışa sunulmasıyla birlikte Switch satışlarında da önemli bir artış yaşandığı belirtiliyor. Japonya’da iki hafta önce 107.450 adet Switch satılırken, Super Smash Bros. Ultimate’in çıkmasıyla birlikte konsol satışları önemli ölçüde arttı. Famitsu tarafından paylaşılan bilgilere göre, sadece Japonya’da geçtiğimiz hafta 278.313 Nintendo Switch satışı gerçekleşti. Böylece Japonya’da şimdiye kadar satılan toplam Switch sayısı da 6 milyonu aşmış oldu.

İnceleme puanları baz alındığında Nintendo Switch için yayınlanan en iyi yapımlardan biri olan SSB Ultimate, ön sipariş rakamlarıyla da rekor kırmıştı. SSB Ultimate, şimdiye kadar en çok ön sipariş alan Smash oyunu olmuştu.

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