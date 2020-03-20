Nintendo Switch için yeni Indie oyunlar duyuruldu

Indie World etkinliği kapsamında; Blair Witch, Exit the Gungeon, I Am Dead, Sky: Children of the Light ve B.ARK gibi birbirinden güzel yapım çok yakında Nintendo Switch sahipleri ile buluşacak. Biz de sizler için Nintendo Switch’e gelecek Indie oyunları bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlardan hangileri hoşunuza gidecek? Exit the Gungeon Exit the Gungeon, Enter the Gungeon olaylarını takip ediyor. Sürekli değişen bir silahla donanmış, yağmalamak için doyumsuz bir ihtiyaç, kahramanlarımızın her biri, giderek daha tehlikeli asansörler olan kendi benzersiz yollarından yükselmeli ve kaçmalıdır. Exit the Gungeon bugün Nintendo Switch için çıkıyor. The Last Campfire Son kamp ateşini yakmaya giderken kayıp halk, garip yaratıklar ve gizemli kalıntılarla dolu güzel bir vahşi doğayı keşfedin. The Last Campfire Nintendo Switch için bu yaz çıkıyor. Blue Fire Penumbra’nın ıssız krallığı boyunca olağanüstü bir yolculuğa çıkın ve bu uzun zamandır unutulmuş toprakların gizli sırlarını keşfedin. Mistik tapınakları keşfedin, hayatta kalanlarla karşılaşın ve değerli eşyalar toplamak için garip görevler üstlenin.

Baldo Birçok garip ve komik karakterle tanışın ve geniş, etkileşimli açık bir dünyaya yayılmış bulmacaları çözmek için, ilgi çekici oyun mekaniği ve karmaşık zindanlarla dolu bir aksiyon-macera RPG’si olan Baldo’nun muhteşem dünyasına dalın. I Am Dead Hohokum ve Wilmoter’s Warehouse’un yaratıcılarından öbür dünyayı keşfetme konusunda büyüleyici bir bulmaca macera oyunudur. B.ARK Puglar, kediler, ayılar ve tavşanlar için güneş sistemini kurtarma zamanı! B.ARK Nintendo Switch için 2020 sonlarında çıkıyor. Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1 Coop “Uzaklaş, Weirdo” McCarthy olarak oynuyorsunuz ve tek yapmak istediğiniz dünyayı daha iyi bir yer yapmak. Sorun şu ki: Kimse sizi sevmiyor, okul berbat, bir balo tarihi bulamıyorsunuz, herkes size (öğretmenleriniz dahil) zorbalık yapıyor ve sadece işleri daha da kötüleştirmeye yardımcı olmaya çalışıyor. Summer in Mara Bu çiftçilik macerasında kendi adana iyi bak ve okyanusu keşfet. Tropikal bir takımadada renkli bir stil ve güçlü anlatı ile çiftçilik, işçilik ve keşfetmeyi birleştiren bir oyunda Koa’nın hikayesini keşfedin.