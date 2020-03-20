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Nintendo Switch için yeni Indie oyunlar duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2020 13:22 | Son Güncelleme

Nintendo, Switch’i AAA ve 3. parti yapımların yanında Indie oyunlar ile de beslemeye devam ediyor. PC başında oynamak yerine elde Nintendo Switch ile daha keyifli anlar sunan bu yapımlara bugün yenileri eklendi.

Nintendo Switch için yeni Indie oyunlar duyuruldu

Indie World etkinliği kapsamında; Blair Witch, Exit the Gungeon, I Am Dead, Sky: Children of the Light ve B.ARK gibi birbirinden güzel yapım çok yakında Nintendo Switch sahipleri ile buluşacak.

Biz de sizler için Nintendo Switch’e gelecek Indie oyunları bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlardan hangileri hoşunuza gidecek?

Exit the Gungeon

Exit the Gungeon, Enter the Gungeon olaylarını takip ediyor.  Sürekli değişen bir silahla donanmış, yağmalamak için doyumsuz bir ihtiyaç, kahramanlarımızın her biri, giderek daha tehlikeli asansörler olan kendi benzersiz yollarından yükselmeli ve kaçmalıdır. Exit the Gungeon bugün Nintendo Switch için çıkıyor.

The Last Campfire

Son kamp ateşini yakmaya giderken kayıp halk, garip yaratıklar ve gizemli kalıntılarla dolu güzel bir vahşi doğayı keşfedin. The Last Campfire Nintendo Switch için bu yaz çıkıyor.

Blue Fire

Penumbra’nın ıssız krallığı boyunca olağanüstü bir yolculuğa çıkın ve bu uzun zamandır unutulmuş toprakların gizli sırlarını keşfedin. Mistik tapınakları keşfedin, hayatta kalanlarla karşılaşın ve değerli eşyalar toplamak için garip görevler üstlenin.

Baldo

Birçok garip ve komik karakterle tanışın ve geniş, etkileşimli açık bir dünyaya yayılmış bulmacaları çözmek için, ilgi çekici oyun mekaniği ve karmaşık zindanlarla dolu bir aksiyon-macera RPG’si olan Baldo’nun muhteşem dünyasına dalın.

I Am Dead

Hohokum ve Wilmoter’s Warehouse’un yaratıcılarından öbür dünyayı keşfetme konusunda büyüleyici bir bulmaca macera oyunudur.

B.ARK

Puglar, kediler, ayılar ve tavşanlar için güneş sistemini kurtarma zamanı! B.ARK Nintendo Switch için  2020 sonlarında çıkıyor.

Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1

Coop “Uzaklaş, Weirdo” McCarthy olarak oynuyorsunuz ve tek yapmak istediğiniz dünyayı daha iyi bir yer yapmak. Sorun şu ki: Kimse sizi sevmiyor, okul berbat, bir balo tarihi bulamıyorsunuz, herkes size (öğretmenleriniz dahil) zorbalık yapıyor ve sadece işleri daha da kötüleştirmeye yardımcı olmaya çalışıyor.

Summer in Mara

Bu çiftçilik macerasında kendi adana iyi bak ve okyanusu keşfet. Tropikal bir takımadada renkli bir stil ve güçlü anlatı ile çiftçilik, işçilik ve keşfetmeyi birleştiren bir oyunda Koa’nın hikayesini keşfedin.

Quantum League

Quantum League devrim niteliğinde bir zaman paradoks atıcıdır: Bir zaman döngüsünde savaştığınız, geçmişiniz ve geleceğinizle taktiksel olarak 1v1 ve 2v2 maçlarında takımlaştığınız rekabetçi bir çevrimiçi * FPS.

The Good Life

New York’tan bir gazeteci olun ve İngiliz kırsalındaki dünyanın en mutlu kasabası Rainy Woods’u araştırın. Ancak Rainy Woods’da büyük bir sır saklanıyor. Dolunay gecelerinde, sakinler köpeklere ve kedilere dönüşür.

PixelJunk Eden 2

Polen toplamak ve bahçeleri tam çiçeklenmeye geri döndürmek için istilacı yaratıkları zıplatın, döndürün, sallayın ve dışarı çıkarın. Yol boyunca, keşfetmek ve özgürleştirmek için bir dizi yaratık ve uzaylı dünyalarıyla karşılaşacaksınız.

Faeria

Eşsiz yaşam panosu ile Faeria, gerçek stratejik kart savaşlarında size meydan okuyacak. Deck’ini yap, savaş alanını şekillendir ve zafer için savaş!

Eldest Souls

Korkunç, karanlık bir fantezi dünyasında yer alan Eldest Souls, üst düzey savaş özelleştirmesiyle boss-rush oyununu yeniliyor

Moving Out

Coop oyun sevenler için, Moving Out “couch co-op”a yepyeni bir anlam getiren aksiyon, bulmaca, fizik tabanlı bir hareket simülatörüdür

Sky Racket

Canlı renklerle dolu tuhaf dünyaların üzerinden uçmak, sadece siz, şık bir eşarp, lazer tenis raketi ve sizi yere geri döndürmeye çalışan kabarık düşmanlardan oluşan bir grup.

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