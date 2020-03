Nintendo Switch için yeni Indie oyunlar duyuruldu

Indie World etkinliği kapsamında; Blair Witch, Exit the Gungeon, I Am Dead, Sky: Children of the Light ve B.ARK gibi birbirinden güzel yapım çok yakında Nintendo Switch sahipleri ile buluşacak.

Biz de sizler için Nintendo Switch’e gelecek Indie oyunları bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlardan hangileri hoşunuza gidecek?

Exit the Gungeon

Exit the Gungeon, Enter the Gungeon olaylarını takip ediyor. Sürekli değişen bir silahla donanmış, yağmalamak için doyumsuz bir ihtiyaç, kahramanlarımızın her biri, giderek daha tehlikeli asansörler olan kendi benzersiz yollarından yükselmeli ve kaçmalıdır. Exit the Gungeon bugün Nintendo Switch için çıkıyor.

The Last Campfire

Son kamp ateşini yakmaya giderken kayıp halk, garip yaratıklar ve gizemli kalıntılarla dolu güzel bir vahşi doğayı keşfedin. The Last Campfire Nintendo Switch için bu yaz çıkıyor.

Blue Fire

Penumbra’nın ıssız krallığı boyunca olağanüstü bir yolculuğa çıkın ve bu uzun zamandır unutulmuş toprakların gizli sırlarını keşfedin. Mistik tapınakları keşfedin, hayatta kalanlarla karşılaşın ve değerli eşyalar toplamak için garip görevler üstlenin.