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Nintendo Switch'in satış rakamları açıklandı

06.08.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nintendo şimdiye kadar gerçekleşmiş olan konsol ve oyun satışlarına ilişkin bir açıklamada bulundu. Japon konsol devi Switch’in 2017’den bu yana tüm versiyonlarıyla birlikte toplamda 89.04 milyondan fazla sattığını açıkladı.

Nintendo Switch'in satış rakamları açıklandı

Gerçekten bu satış sayısının Switch için önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Switch rekabetçi bir konsol değil. Güç bakımından da PS3 ile yarışabilecek seviyede.

İŞTE SATIŞLAR

  • Mario Kart 8 Deluxe – 37.08 milyon
  • Animal Crossing: New Horizons – 33.89 milyon
  • Super Smash Bros. Ultimate – 24.77 milyon
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 23.20 milyon
  • Pokemon Sword / Pokemon Shield – 21.85 milyon
  • Super Mario Odyssey – 21.40 milyon
  • Super Mario Party – 15.72 milyon
  • Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13.57 milyon
  • Splatoon 2 – 12.45 milyon
  • Ring Fit Adventure – 11.26 milyon

Nintendo ayrıca New Pokemon Snap , Mario Golf: Super Rush ve Miitopia’nın Switch versiyonu için ilk resmi rakamlar da dahil olmak üzere ek satış rakamlarını duyurdu.

  • Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 6.68 milyon
  • New Pokemon Snap – 2.07 milyon (Yeni)
  • Mario Golf: Super Rush – 1.34 milyon (Yeni)
  • Miitopia – 1.04 milyon (Yeni)

Dünya çapında 632,40 milyondan fazla Switch oyunu satıldı.

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