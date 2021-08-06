Nintendo Switch'in satış rakamları açıklandı

Gerçekten bu satış sayısının Switch için önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Switch rekabetçi bir konsol değil. Güç bakımından da PS3 ile yarışabilecek seviyede.
İŞTE SATIŞLAR
- Mario Kart 8 Deluxe – 37.08 milyon
- Animal Crossing: New Horizons – 33.89 milyon
- Super Smash Bros. Ultimate – 24.77 milyon
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 23.20 milyon
- Pokemon Sword / Pokemon Shield – 21.85 milyon
- Super Mario Odyssey – 21.40 milyon
- Super Mario Party – 15.72 milyon
- Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13.57 milyon
- Splatoon 2 – 12.45 milyon
- Ring Fit Adventure – 11.26 milyon
Nintendo ayrıca New Pokemon Snap , Mario Golf: Super Rush ve Miitopia’nın Switch versiyonu için ilk resmi rakamlar da dahil olmak üzere ek satış rakamlarını duyurdu.
- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 6.68 milyon
- New Pokemon Snap – 2.07 milyon (Yeni)
- Mario Golf: Super Rush – 1.34 milyon (Yeni)
- Miitopia – 1.04 milyon (Yeni)
Dünya çapında 632,40 milyondan fazla Switch oyunu satıldı.
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