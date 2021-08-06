Nintendo Switch'in satış rakamları açıklandı

Gerçekten bu satış sayısının Switch için önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Switch rekabetçi bir konsol değil. Güç bakımından da PS3 ile yarışabilecek seviyede.

İŞTE SATIŞLAR

Mario Kart 8 Deluxe – 37.08 milyon

Animal Crossing: New Horizons – 33.89 milyon

Super Smash Bros. Ultimate – 24.77 milyon

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 23.20 milyon

Pokemon Sword / Pokemon Shield – 21.85 milyon

Super Mario Odyssey – 21.40 milyon

Super Mario Party – 15.72 milyon

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13.57 milyon

Splatoon 2 – 12.45 milyon

Ring Fit Adventure – 11.26 milyon

Nintendo ayrıca New Pokemon Snap , Mario Golf: Super Rush ve Miitopia’nın Switch versiyonu için ilk resmi rakamlar da dahil olmak üzere ek satış rakamlarını duyurdu.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 6.68 milyon

New Pokemon Snap – 2.07 milyon (Yeni)

Mario Golf: Super Rush – 1.34 milyon (Yeni)

Miitopia – 1.04 milyon (Yeni)

Dünya çapında 632,40 milyondan fazla Switch oyunu satıldı.

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