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Nintendo Switch’in satış rakamları ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2018 08:49 | Son Güncelleme

Nintendo, 2006 yılında satışa sunduğu Wii ile muazzam bir başarı yakalamıştı. Şirket tarihinin en çok satan ev konsollarından biri olan Nintendo Wii, yerini Wii U’ya bıraktı. Fakat Wii U, Nintendo tarihinin en vasat konsollarından biri olarak tarihe geçti. Wii’nin yakaladığı başarının ardından gelen Wii U büyük bir hayal kırıklığından ibaretti.

Nintendo Switch’in satış rakamları ortaya çıktı

2012’de satışa sunulan Wii U geçtiğimiz yıl yerini Nintendo Switch’e bıraktı. Mart ayında satışa sunulan Nintendo Switch, mobil konseptli tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Nitekim yalnızca 1.5 senelik sürecin ardından Nintendo Switch 22 milyondan fazla satmayı başardı.

30 Eylül itibariyle sonra eren 3. çeyrek rakamlarına göre, Switch şimdiye kadar 22.86 milyon sattı. Bu süre zarfında 111.1 milyon da Switch oyunu satıldı. Switch’in oyun satış rakamlarına dair tablo ise şu şekilde;

Super Mario Odyssey – 12.17 milyon
Mario Kart 8 Deluxe – 11.71 milyon
The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 10.28 milyon
Splatoon 2 – 7.47 milyon
1-2 Switch – 2.64 milyon
Mario Tennis Aces – 2.16 milyon
ARMS – 2.10 milyon
Kirby: Star Allies – 2.10 milyon
Donkey Kong Country: Tropical Freeze – 1.67 milyon
Xenoblade Chronicles 2 – 1.53 milyon

Açık konuşmak gerekirse, Switch’in şimdiye kadar başarılı bir satış grafiği çizdiğini söyleyebiliriz. Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Switch ülkemizde 2500TL civarında fiyatlardan satılmakta.

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Nintendo oyun konsolu

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