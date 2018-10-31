Nintendo Switch’in satış rakamları ortaya çıktı

2012’de satışa sunulan Wii U geçtiğimiz yıl yerini Nintendo Switch’e bıraktı. Mart ayında satışa sunulan Nintendo Switch, mobil konseptli tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Nitekim yalnızca 1.5 senelik sürecin ardından Nintendo Switch 22 milyondan fazla satmayı başardı.
30 Eylül itibariyle sonra eren 3. çeyrek rakamlarına göre, Switch şimdiye kadar 22.86 milyon sattı. Bu süre zarfında 111.1 milyon da Switch oyunu satıldı. Switch’in oyun satış rakamlarına dair tablo ise şu şekilde;
Super Mario Odyssey – 12.17 milyon
Mario Kart 8 Deluxe – 11.71 milyon
The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 10.28 milyon
Splatoon 2 – 7.47 milyon
1-2 Switch – 2.64 milyon
Mario Tennis Aces – 2.16 milyon
ARMS – 2.10 milyon
Kirby: Star Allies – 2.10 milyon
Donkey Kong Country: Tropical Freeze – 1.67 milyon
Xenoblade Chronicles 2 – 1.53 milyon
Açık konuşmak gerekirse, Switch’in şimdiye kadar başarılı bir satış grafiği çizdiğini söyleyebiliriz. Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Switch ülkemizde 2500TL civarında fiyatlardan satılmakta.
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