Nintendo Switch kullanıcılarına YouTube müjdesi!

Büyük bir hevesle Nintendo Switch satın aldıysanız, muhtemelen video içerikler konusunda el konsolunuzu istediğiniz verimlilikte kullanamıyorsunuzdur. Peki neden?

Bunu yapabilmek için pek bir seçeneğiniz yok çünkü. Hulu ve Niconico şu an Nintendo Switch’in video içerik ihtiyacını karşılamaya çalışsa da, pek başarılı olduğu söylenemez. En azından bir YouTube değiller demek daha doğru olur.

Bu konuda oyuncuların eksikliğini giderebilecek olan YouTube ise sonunda Switch'e geldi. Biraz geç oldu ama olsun. Nintendo Switch en sonunda YouTube uygulamasına kavuştu. Uygulama şu anda Nintendo eShop üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

Bilindiği üzere Google, son zamanlarda kendi politikaları gereği servislerini tüm platformlara entegre etmeye çalışıyor. Youtube da bu servislerden birisi. Hep birlikte gözlemlediğimiz üzere akıllı telefonlardan konsollara, televizyonlardan buzdolaplarına kadar her yerde görmeye de başladık.

Nintendo’nun Wii U ve 3DS konsollarında da gördüğümüz Youtube için, Switch’e gelmesini beklememiz çok sürpriz olmayacaktı.

Switch, çoğu kullanıcı için artık gerçek bir medya oynatıcı olma yönünde adım atmış durumda. Bu aynı zamanda tek bir platformda oyun oynamak ve video izlemek isteyen kullanıcılar için de en kolay yol olabilir.- Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

