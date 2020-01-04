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  4. Nintendo Switch oyunlarında yeni yıl indirimi başladı

Nintendo Switch oyunlarında yeni yıl indirimi başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Nintendo , 2020 yılına güzel bir haber ile giriş yaptı. 2 Ocak 2020 – 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Switch’e özel oyunlarda indirim yapan Nintendo, oyuncuların gönlünü yılın ilk günlerinde kazanacak gibi görünüyor.

Nintendo Switch oyunlarında yeni yıl indirimi başladı

İndirim kapsamında; Mario Kart 8 Deluxe, Yoshi’s Crafted World, Super Mario Party ve Mario Tennis Acer gibi birbirinde güzel yapımlarda yüzde 33’lük bir indirim yapılıyor. Avrupa ve Amerika bölgesinde geçerli olacak olan bu indirimleri mutlaka değerlendirmelisiniz.

eShop üzerinden oyunları uygun fiyatla satın almak için bölgenizi Avustralya yapmanızı öneriyoruz. Örneğin, Super Mario Maker’ı Avustralya eShop’undan 330 TL’ye alabiliyorken, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden 399 TL’ye alabiliyorsunuz. Bu yüzden bölgenizi Avustralya olarak değiştirmenizi tavsiye ediyoruz.

Biz de sizler için fiyatı kısa süreliğine indirime giren oyunları bir araya getirdik. Eğer Switch sahibiyseniz, bu oyunlardan en azından bir tanesini mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz.

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 Sizce Nintendo, Switch ile PlayStation 5 ve Xbox Series X karşısında başarılı olabilir mi? Yoksa rekabet etmek için Nintendo’dan 2020’de daha güçlü donanıma sahip yeni bir oyun konsolu görür müyüz? Switch Pro gibi? Gelin yorumlarda tartışalım.

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Nintendo Switch Nintendo

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