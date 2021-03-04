Nintendo Switch Pro raporlarda ortaya çıktı! Özellikleri nasıl olacak?

Nintendo Switch oyun tutkunlarının ilgisini bir hayli çekiyor. Konsolun arkasındaki isim olan Nintendo, Switch ve Switch Lite olmak üzere iki farklı versiyon ile pazarda yer alıyor. Standart Switch modelinin özellikleri arasında 6.2 inçlik 720p çözünürlüğünde LCD ekran, Switch Lite modelinin özellikleri arasında ise 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde LCD ekrana bulunuyor. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise Nintendo Switch Pro modelinin gerçek olabileceğini ortaya koyuyor.

NİNTENDO SWİTCH PRO GELİYOR

Bloomberg'in raporuna göre, Nintendo Switch Pro olarak adlandırılması beklenen yeni modelde 7 inçlik 720p çözünürlüğe sahip OLED ekran kullanılacak. Ekranlar, Samsung Display'den tedarik edilecek. Taşınabilir konsol, raporda söylenenlere bakılırsa TV'ye bağlandığında 4K grafik kalitesi sunacak. Ayrıca 720p'lik OLED ekran sayesinde pil ömrü korunabilecek.

SWİTCH PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rapor, yeni Switch modelinin olası çıkış tarihini belirtmiyor. Ancak kaynaklar, Switch Pro için OLED panel üretiminin haziran ayının başlarında, bir milyon birimin biraz altında bir başlangıç hedefiyle başlanacağını söylüyor.

