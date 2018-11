Sony Interactive Entertainment'ın PS Vita'da yaşadığı başarısızlığın üzerine ilaç gibi gelen Nintendo Switch, satışlar konusunda Nintendo'nun yüzünü güldürdü.

Nintendo, finansal sonuçlarını açıkladığı raporda Nintendo Switch konsolunun çıkışı 3 Mart 2017'den 30 Eylül 2018 tarihine kadar olan sürede dünya genelinde 22.86 milyon adet sattığını duyurdu. 1 yıl içerisinde ortaya çıkan bu satış rakamları oldukça takdire şayan.

Ayrıca dünya genelinde 111.10 milyondan fazla Nintendo Switch oyunu satıldı. Her ne kadar kaliteli bir cihaz sunulmuş olsa da bizlere Nintendo'nun yanlış yaptığı bazı noktalar da yok değil. Buna örnek olarak bulut sistemi verilebilir. Peki bu büyük satış rakamlarının arkasında hangi yapımlar var?

Nintendo Switch satışları uçuşta!

En çok satu şekilde:an birinci parti oyunlar:

Super Mario Odyssey – 12.17 milyon

Mario Kart 8 Deluxe – 11.71 milyon

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 10.28 milyon

Splatoon 2 – 7.47 milyon

1-2 Switch – 2.64 milyon

Mario Tennis Aces – 2.16 milyon

ARMS – 2.10 milyon

Kirby: Star Allies – 2.10 milyon

Donkey Kong Country: Tropical Freeze – 1.67 milyon

Xenoblade Chronicles 2 – 1.53 milyon

Birinci parti oyunlar ile işi götüren Nintendo, büyük ihtimalle yakında gerçekleştirilecek olan E3 2019 etkinliğinde de bizlere daha birçok birinci parti yapımlar sunacaktır. Peki ya siz Nintendo Switch konsolu hakkında ne düşünüyorsunuz? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku