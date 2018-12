Nintendo Switch’te en çok indirilen oyunlar!

Bugün Nintendo Switch’in oyun mağazası eShop üzerinden en çok indirilen/satın alınan oyunlar açıklandı. Listenin ilk sıralarında Fortnite, Fallout Shelter ve Paladins gibi oynaması ücretsiz olan oyunlar yer almayı başardı. Listenin 4. sırasında ise daha yeni çıkmasına rağmen Super Smash Bros. Ultimate oyunu yer aldı.

Nintendo’nun kendi oyunları olan Pokémon: Let’s Go, Pikachu! listenin 13. sırasında, Kirby Star Allies 18. sırada ve Donkey Kong Country: Tropical Freeze 21. sırada kendine yer buldu.

1.Fortnite

2.Fallout Shelter

3.Paladins

4.Super Smash Bros. Ultimate

5.Warframe

6.Arena of Valor

7.Minecraft

8.Hollow Knight

9.Super Mario Party

10.Celeste

11.Mario Tennis Aces

12.Pokémon: Let’s Go, Eevee!

13.Pokémon: Let’s Go, Pikachu!

14.Dead Cells

15.Overcooked! 2

16.Octopath Traveler

17.Undertale

18.Kirby Star Allies

19.Diablo III: Eternal Collection

20.Wizard of Legend

21.Donkey Kong Country: Tropical Freeze

22.Okami HD

23.Darkest Dungeon

24.Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

25.Shovel Knight: Treasure Trove

26.Golf Story

