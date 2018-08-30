Nintendo Switch’te oynayacak oyun çok!

Nintendo‘nun 2017 yılında tanıttığı Switch konsolu için 3. parti geliştiricilerin desteğini alması ile büyük ilgi görmüştü. Hem TV hem de elde oynanabilen Switch, bugün yeni bir başarıya daha imza attı. Türkiye’de de resmi olarak satışa sunulan Switch, platformu üzerindeki oyun sayısı ile oyuncuların bir kez daha dikkatini çekecek gibi görünüyor.

26 Ağustos tarihi itibariyle Switch’te eShop üzerinde tam 1065 oyun olduğu açıklandı. Wii U‘da ise bu rakama 1041‘te kalmıştı. Nintendo’nun büyük patlama yapan ve halen daha güncelliğini koruyan Nintendo 3DS’te ise 1254 oyun yer alıyor.

7 yıllık konsolda 1254 oyunun yer aldığını düşünürsek, Switch’in 2. yılında nasıl bir başarı elde ettiğini açıkça görebiliriz. Ayrıca Switch’te, Wii U ve 3DS’te yer alan Virtual Console opsiyonunun olmadığını belirtelim. VC oyunlarını saymazsak, Switch’te daha fazla oyunun bulunduğu ortaya çıkıyor.

Tahminlere göre; Switch’te 2018 yılı bitmeden eShop‘ta yer alan oyun adedinin 1.500 civarında olacak.

Gamescom 2018’in en iyileri

