Nintendo Switch, YouTube desteğine kavuştu

Oyun dünyasının önemli isimlerinden biri olan Nintendo, geçtiğimiz sene Mart ayında tasarımıyla dikkat çeken Switch’i tanıtmıştı. Özünde bir el konsolu olan Switch ülkemizde de geçtiğimiz aylarda raflardaki yerini almıştı.
Nintendo Switch, genel olarak eğlence amaçlı bir konsol olduğu için PlayStation 4 ya da Xbox One benzeri bir arayüze sahip değil. Yani Nintendo bu konsolu bir medya cihazından ziyede, oyun odaklı bir alet olarak tasarlamış.
Dolayısıyla Switch’in uygulama mağazasında da öyle aman aman çok birşey bulunmuyor. Hatta daha düne kadar Switch, YouTube’u bile desteklemiyordu. Neyse ki bu eksiklik de ortadan kalkmış oldu.
Nintendo geçtiğimiz gün eShop üzerinden Switch YouTube uygulamasını yayınladı. Aslında bu kulağa son derece sıradan bir haber gibi gelebilir. Fakat Switch sahipleri için YouTube uygulaması önemli bir anlam taşıyor. Çünkü Nintendo geçtiğimiz yıl Switch’in oyun için tasarlandığını ve bu tarz uygulamaların akıllı telefonlarda zaten bulunduğunu belirtmişti. Dolayısıyla bu sözün ardından yine de YouTube uygulamasının yayınlanması önemli bir olay.
Şimdi Nintendo Switch sahipleri büyük bir sabırsızlıkla Netflix uygulamasını bekliyorlar. Gerçi YouTube’un yayınlanmasının 1.5 sene aldığını düşünürsek, Netflix uygulamasının hiç gelmeme ihtimalinin daha ağır bastığını yenileyebiliriz. Sonuçta Switch multimedya odaklı bir konsol değil. Bunu da unutmamak gerekiyor.
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