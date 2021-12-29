Nintendo yeni nesil Switch için neler planlıyor?

Switch’in en kötü yanı ise beklentilerin altında bir sistem tablosuna sahip olmasıydı. Öyle ki halihazırda Switch’ten daha güçlü mobil cihazlar olduğunu söyleyebiliriz.

SWITCH PRO SÖYLENTİSİ

Hal böyle olunca Nintendo’nun 2022 yılında Switch Pro isimli yeni bir konsol tanıtacağına ilişkin söylentiler de kuvvetlenmişti. Fakat bu konsolun 2022'de değil 2023’te geleceği ve tamamen yeni bir konsol olacağı ortaya çıktı.

Kısa süre önce Nintendo, OLED ekrana sahip yeni Switch modelini tanıtmıştı. Fakat bu model teknik donanım anlamında seriye bir yenilik getirmiyordu. Doğal olarak kafalarda bazı soru işaretleri oluştu.

Çünkü yeni nesil konsolların satışa sunulması ile birlikte Switch rakipleri karşısında çok cılız kaldı. Bunun yanı sıra 3. parti oyun geliştiricilerin de destek konusunda sıkıntı yaşaması Switch almayı düşünenlerin kafasını karıştırdı.

Bu tablo yeni nesil, daha güçlü bir Switch’e olan ihtiyacı daha da körükledi. Fakat görünen o ki Nintendo’nun kısa vadede böyle bir planı yok. Nintendo yetkilileri, Switch ile birkaç yıl daha yola devam planı yapıyor. Muhtemelen Nintendo’nun yeni konsolu da en erken 2023 yılında gelecektir. En azından ortaya çıkan son raporlar bu yönde diyebiliriz.

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