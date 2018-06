NiP Lekr0'yu kadrosuna kattı!

Ninjas in Pyjamas, kadroya William ”draken” Sundin’in yerine Jonas ”Lekr0” Olofsson’un transfer edildiğini duyurdu.

Yapılan bu hızlı değişiklik, ekibin Çin’e gideceği tarihten kısa bir süre önce gerçekleşmesi NiP taraftarları için soru işaretlerini beraberinde getirdi. CS:GO Asya Şampiyonasına gidecek olan takım bu turnuvada NaVi, Heroic ve Virtus.pro gibi takımlarla karşılaşacak.

Today is a big day for the Ninjas as we announce the addition of the Swedish star-player Jonas @Lekr0cs Olofsson to our starting roster in Counter-Strike. Olofsson will be replacing one of our youngest players, William @drakenCSGO Sundin.



