SPOR

NiP Lekr0'yu kadrosuna kattı!

ESPOR HABERLERİ  | 07.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

Ninjas in Pyjamas, kadroya William ”draken” Sundin’in yerine Jonas ”Lekr0” Olofsson’un transfer etti.

NiP Lekr0'yu kadrosuna kattı!

Ninjas in Pyjamas, kadroya William ”draken” Sundin’in yerine Jonas ”Lekr0” Olofsson’un transfer edildiğini duyurdu.

Yapılan bu hızlı değişiklik, ekibin Çin’e gideceği tarihten kısa bir süre önce gerçekleşmesi NiP taraftarları için soru işaretlerini beraberinde getirdi. CS:GO Asya Şampiyonasına gidecek olan takım bu turnuvada NaVi, Heroic ve Virtus.pro gibi takımlarla karşılaşacak.

Takımın Türk asıllı koçu Faruk "Pita" Pita sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'in en iyi oyuncularından biri olan Lekr0'yu kadrolarına kattıkları için oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

NiP'in oluşan güncel kadrosu;

Nip güncel kadro

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