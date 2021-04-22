Nipah virüsü nedir? Türkiye’de var mı? İşte belirtileri...

Köpekler, kediler, keçiler ve atlar dahil olmak üzere çeşitli evcil hayvan türleri arasında Nipah enfeksiyonunun kanıtı vardır. Koyun da etkilenebilir. Bununla birlikte, ilk nipah virüsü salgınından bu yana, öncelikle dünyanın farklı yerlerindeki insanları etkiledi. Nipah virüsü belirtileri insanlarda farklılık gösterebilir. NİPAH VİRÜSÜ NEDİR? Nipah virüsü, domuzlarda solunum ve bazen sinirsel belirtilere neden olur. Yıkıcı zoonotik potansiyele sahiptir. Nipah Virüs ensefalitine neden olan organizma, Paramyxoviridae familyasından, Henipavirus cinsinden bir RNA virüsüdür ve Hendra virüsü ile yakından ilgilidir. Eskiden at morbillivirus pnömonisi veya akut at solunum sendromu olarak bilinen Hendra virüsü, Avustralya'da bildirilen, atların ve insanların akut, viral bir solunum yolu enfeksiyonudur. Nipah Virüs ensefaliti olarak da bilinen Nipah Virüs enfeksiyonu ilk olarak 1999'da izole edildi ve tanımlandı. Nipah adı, virüsün ilk izole edildiği kişinin hastalığa yenik düştüğü Malezya'daki köyden geliyor. Nipah Virüsü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) Kara Hayvanları Sağlık Kodu'nda listelenen bir hastalıktır ve OIE'ye (OIE Karasal Hayvan Sağlığı Kodu) bildirilmelidir. Hendra virüsü henüz OIE listesinde yer alan rapor edilebilir bir hastalık değildir.

NİPAH VİRÜSÜ NASIL YAYILIR? Pteropus cinsinin 'uçan tilki' olarak da bilinen meyve yarasaları, Nipah ve Hendra virüslerinin doğal rezervuar konakçılarıdır. Virüs yarasa idrarında ve potansiyel olarak yarasa dışkısında, tükürüğünde ve doğum sıvılarında bulunur. Belki de ormansızlaştırma programlarının bir sonucu olarak, hastalığın ilk ortaya çıktığı Malezya domuz çiftlikleri, tropikal ormandan yarasaları çeken meyve ağaçlarına sahipti, böylece evcil domuzları yarasa idrarına ve dışkısına maruz bıraktı. Bu atılımların ve salgıların domuzlarda enfeksiyonu başlattığı ve ardından yoğun şekilde yetiştirilen domuzlarda hızlı bir yayılmanın izlediği düşünülmektedir. Dahası, çiftlikler arasındaki bulaşma fomitlere veya virüsün giysi, ekipman, bot, araç vb. NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR? Nipah Virus, zoonotik bir hastalıktır. Malezya ve Singapur'daki insanlara bulaşma hemen hemen her zaman enfekte domuzların dışkıları veya salgıları ile doğrudan temas yoluyla olmuştur. Bangladeş'teki salgınlardan gelen raporlar, yarasa dışkısı ile kirlenmiş ham palmiye özsuyu içerek veya yarasa dışkısı ile kaplı ağaçlara tırmanarak, ara konakçı olmayan yarasalardan bulaşmayı önermektedir.

Bangladeş ve Hindistan'da, hastalığın insandan insana bulaşma olasılığı olduğuna dair raporlar vardır, bu nedenle, enfekte hastalara bakan hastane çalışanları için önlemler gereklidir. Mezbahaların yanı sıra laboratuar numunelerinin gönderilmesi ve işlenmesi sırasında da önlemler alınmalıdır. Tipik olarak insan enfeksiyonu, ateş, baş ağrısı, uyuşukluk, yönelim bozukluğu, zihinsel karışıklık, koma ve potansiyel olarak ölüm ile işaretlenmiş bir ensefalitik sendrom olarak kendini gösterir. Malezya'daki salgın sırasında, klinik olarak görünen insan vakalarının% 50'ye kadarı öldü. Nipah Virus için özel bir tedavi yoktur. Destekleyici bakım, bu hastalığın genel tedavisidir. Domuzlarda bulunan Nipah Virüsü solunum ve sinir sistemlerini etkiler. Domuz solunum ve nörolojik sendromu, domuz solunum ve ensefalitik sendromu (PRES) ve havlayan domuz sendromu (BPS) olarak bilinir. Domuzlarda oldukça bulaşıcı bir hastalıktır; ancak klinik belirtiler yaşa ve her bir hayvanın virüse verdiği tepkiye bağlı olarak değişir. Genel olarak, ölüm oranı (hastalığa bağlı ölüm) domuz yavruları dışında düşüktür. Bununla birlikte, morbidite (hastalıktan kaynaklanan hastalık) tüm yaş gruplarında yüksektir.