HABER

Niran Ünsal Batum’da sevenleriyle buluşacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Komşu ülke Gürcistan’ın Batum şehrinde birçok ünlü şarkıcıyla gala geceleri düzenleyen JRW Welmond Otel, 21 Eylül Cumartesi gecesi Niran Ünsal’ı konuk edecek.Sahnelerin sevilen ismi Niran Ünsal, Batum’da vereceği konserde zengin repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Niran Ünsal Batum’da sevenleriyle buluşacak

Komşu ülke Gürcistan’ın Batum şehrinde birçok ünlü şarkıcıyla gala geceleri düzenleyen JRW Welmond Otel, 21 Eylül Cumartesi gecesi Niran Ünsal’ı konuk edecek.
Sahnelerin sevilen ismi Niran Ünsal, Batum’da vereceği konserde zengin repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. İlk defa Batum’da sahneye çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirten Niran Ünsal, “Gala gecesi için muhteşem bir müzik ziyafeti hazırladım. Yoğun geçen yaz turnem sonrasında Batum’da kısa bir tatil de yapacağım” dedi.

Niran Ünsal Batum’da sevenleriyle buluşacak

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Fin güzellere Türk kokteyliFin güzellere Türk kokteyli
Müzik listelerini alt üst eden “Çok Sevdim Yalan Oldu” adlı şarkının çalıntı olduğu iddia edildiMüzik listelerini alt üst eden “Çok Sevdim Yalan Oldu” adlı şarkının çalıntı olduğu iddia edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.