Niran Ünsal’dan şarkıcıları kızdıracak açıklama

Bu yıl 17’ncisi yapılan ’Uluslararası Finduk Festivali’nin son gününde ünlü şarkıcı ve besteci Niran Ünsal, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahne aldı. Sahnede söylediği şarkılarla dinleyenleri coşturan Niran Ünsal, “Benim söylediğim birçok parça benden sonra popüler oldu. Herkes söylüyor” dedi. Niran Ünsal ayrıca, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’ın elinden aldığı plaketin ardından yaptığı konuşmada, “Ben Devlet Bahçeli’yi severim, ayrıca sıkı takipçisiyim. Devletin başında bir Devlet Baba olmazsa olmaz” dedi. Niran Ünsal ayrıca sahnede omzuna taktığı davulla şarkılarını söyleyerek usta perküsyon ustalarına taş çıkarttı, eline aldığı kaşıklarla sahnede göbek attı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17’ncisi düzenlenen ’Uluslararası Finduk Festivali’nin son gününde ünlü şarkıcı ve besteci Niran Ünsal, sahne aldı. Sahnede kendi parçalarının yanı sıra birçok sanatçının şarkılarını ve türkülerini de seslendiren Niran Ünsal, dinleyenlerini coşturdu.

“Söylediğim parçalar popüler oluyor, ben söylüyorum ardımdan herkes yürüyor”

Niran Ünsal, arabesk sanatçısı merhum Müslüm Gürses’in seslendirdiği "Hangimiz Sevmedik" parçasını söylemeden önce yaptığı konuşmada, “2010 yılına gidiyoruz. Yine benim söylediğim Bu arada Müslüm Baba’yı da rahmetle anıyorum. Sevgiyle duayla anıyorum her zaman. 2010 yılında söylemiştim bu parçayı. Ben söyledim arkadan herkes söyledi. Niye böyle. Ben neyi söylersem arkadan herkes söylüyor. Firuze’yi söyledim 1999’da. Tarkan, İntizar, Muazzez Ersoy söyledi. Hatıran Yeter’i söyledim. Zakkum söyledi. Daha sayayım mı. Kafama sıkar giderim söyledim herkes söyledi. ’Hangimiz Sevmedi’yi söyledim 2010 yılında Hakan Altun, Sibel Can, Seda Sayan söyledi. Aklıma gelenler bunlar ben neyi söylersem arkadan herkes yürüyor” dedi.

Konuşmasının ardından Niran Ünsal ’Hangimiz Sevmedik’ şarkısını seslendirdi.