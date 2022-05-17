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Nisa bebeğin annesi tahliye mi oldu? Nisa bebeğin annesi Ebru S. kimdir?

17.05.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisa bebeğin annesi Ebru S. ile ilgili son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Küçük kızı, İstanbul'un Pendik ilçesinde boş bir araziye bırakan ve neredeyse ölümüne sebep olan cani anne, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Nisa bebeğin annesi tahliye mi oldu? Nisa bebeğin annesi Ebru S. kimdir? İşte detaylar...

Nisa bebeğin annesi tahliye mi oldu? Nisa bebeğin annesi Ebru S. kimdir?

Nisa bebeğin annesi Ebru S.'ye ilişkin son dakika gelişmesinin ardından birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Kızını ardında bile bakmadan, İstanbul'un Pendik ilçesinde boş bir araziye bırakan ve neredeyse ölümüne neden olan cani anne, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Nisa bebeğin annesi tahliye mi oldu? Nisa bebeğin annesi Ebru S. kimdir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

NİSA BEBEĞİN ANNESİ TAHLİYE Mİ OLDU?

Nisa bebeğin annesi Ebru S.'nin tahliyesine karar verildi.

Edinilen bilgiye göre; Anadolu 42'inci Asliye Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Nisa Mihriban" ismiyle bilinen asıl adı Ebrar Nil bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin tahliyesine karar verdi.

NİSA BEBEĞİN ANNESİ EBRU S. KİMDİR?

Nisa bebeğin annesi Ebru S. 3 kardeşin ortanca olanıdır. Dersleri kötü olduğu için ortaokuldan ayrılan Nisa S. 2019 yılında Uğur T. ile tanıştı. Tüm ısrarlarına karşın ailesinden izin alamayınca Uğur T'ye kaçan Ebru S. annesi ile iletişimi koparmadı. Uğur T. ile Ebru S. imam nikahı kıydı.

Uğur T'den bir bebek dünyaya getiren Ebru S. şiddet gördüğünü ifade edip bebebiğini bırakarak ayrıldı.

Basında yer alan ifadelere göre; Ebru S.'nin ailesi Nisa bebeğini bakımını kabul etmedi.

Ebru S., Nisa Bebeği İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan boş bir araziye bıraktı.

Bebek bulununca Nisa Mihriban Y. olarak konulan ismi, tespit üzerine Ebrar Nil S. olarak değiştirildi.

Küçük kız uzun günler hastanede yaşam mücadelesi verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise, bebeğin korunmaya muhtaç çocuk statüsünde değerlendirilip acil koruma altına alınmasını talep etti.

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cezaevi Pendik
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