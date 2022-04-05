Nisa bebek ile ilgili üzücü açıklama yapıldı. İstanbul'un Pendik ilçesinde boş bir araziye terk edilen bebeğin bulunmasının ardından anne Ebru S. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına aldı ve adliyeye sevk edildi. Acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı bebek ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından Nisa bebek sağlık durumu nasıl? Acil tıp teknisyeninin süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebek olayı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

NİSA BEBEK SAĞLIK DURUM NASIL?

29 Mart Salı günü gelen ihbar üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, ilçede boş araziye bırakılan bebeğin yardımına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği aktarıldı.

ACİL TIP TEKNİSYENİNİN SÜT ANNELİK YAPTIĞI NİSA MİHRİBAN BEBEK OLAYI NEDİR?

Nisa Bebek, 29 Mart Salı günü İstanbul'un Pendik ilçesinde boş bir araziye terk edilmiş halde bulundu.

Polisler, Nisa bebeği bırakan anneyi bulmak için çalışma başlattı.

Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiğinin tespit edilmesinin ardından cani annenin; taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını belirlendi

Yapılan çalışmalar sonrası, savcılığın talimatı üzerine polis şüpheli anneyi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına aldı. Bebeğini terk eden Ebru S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

