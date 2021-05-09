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Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı'dan ayrıldığını işte böyle duyurdu!

09.05.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışması ile ünlenen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı çifti ilişkilerini noktaladı. Survivor yarışmasının ardından ilişkilerine başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sosyal medyada da yansıyan bir birliktelik yaşıyordu. Son günlerde çiftin ayrılık iddiaları gündeme gelirken, Nisa Bölükbaşı'ndan beklenmeyen hamle geldi. İşte, ayrıntılar...

Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı'dan ayrıldığını işte böyle duyurdu!

İlişkilerinin ortaya çıkmasının ardından sıklıkla gündeme gelen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı çifti bir kez daha sosyal medyanın gündemine düştü. Ayrılık iddiaları konuşulurken, Survivor yarışması ile tanınan Nisa Bölükbaşı'nın hamlesi tüm iddiaları doğruladı. İşte, Nisa Bölükbaşı'ndan ayrılık açıklaması...

NİSA BÖLÜKBAŞI VE BARIŞ MURAT YAĞCI NEDEN AYRILDI?

Survivor yarışmasında tanıştıktan sonra yarışmanın ardından birliktelikleri ile gündeme Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı çifti ayrıldı. Çiftin sevenleri Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı neden ayrıldı sorusuna yanıt ararken Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Barış ile olan ilişkimizi sevgi, saygı çerçevesinde sonlandırdık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" notunu paylaştı.

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NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ve Tv8'de yayımlanan Survivor yarışma programıyla ün kazanmıştır. Survivor'daki başarılı performansı ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri çeken Nisa Bölükbaşı 2 Temmuz 1998 tarihinde Avrupa ülkesi olan Çekya'nın (Çek Cumhuriyeti) başkenti Prag'da dünyaya geldi.

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Spor geçmişiyle de adından söz ettiren Bölükbaşı, henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken kayak yapmaya başlayan Bölükbaşı, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag'taki tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. Daha sonra voleybola başlayan genç isim, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde takımıyla ikincilik elde etti.

Survivor sonrası kendisini magazin dünyasının içinde bulan Bölükbaşı, aynı yarışma programında tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başladı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

21 Ocak 1991 tarihinde İzmir’de doğan Barış Murat Yağcı, 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlendi. Yarışmada büyük bir hayran kitlesine kavuşan isim ikinci oldu. Kendisi gibi oyuncu Birce Akalay’ın kuzeni olan Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. İkinci üniversite olarak ise Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü’nü seçti.

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Küçüklüğünden itibaren basketbol oynayan Barış Murat Yağcı, Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı. Ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Bir dönem modellik yaptı. Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedildi. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanan Kocamın Ailesi dizisinde canlandırdığı Akın karakteriyle yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini oynadı. Survivor 2020 programında tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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