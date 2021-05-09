Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı'dan ayrıldığını işte böyle duyurdu!

İlişkilerinin ortaya çıkmasının ardından sıklıkla gündeme gelen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı çifti bir kez daha sosyal medyanın gündemine düştü. Ayrılık iddiaları konuşulurken, Survivor yarışması ile tanınan Nisa Bölükbaşı'nın hamlesi tüm iddiaları doğruladı. İşte, Nisa Bölükbaşı'ndan ayrılık açıklaması...

NİSA BÖLÜKBAŞI VE BARIŞ MURAT YAĞCI NEDEN AYRILDI?

Survivor yarışmasında tanıştıktan sonra yarışmanın ardından birliktelikleri ile gündeme Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı çifti ayrıldı. Çiftin sevenleri Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı neden ayrıldı sorusuna yanıt ararken Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Barış ile olan ilişkimizi sevgi, saygı çerçevesinde sonlandırdık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" notunu paylaştı.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ve Tv8'de yayımlanan Survivor yarışma programıyla ün kazanmıştır. Survivor'daki başarılı performansı ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri çeken Nisa Bölükbaşı 2 Temmuz 1998 tarihinde Avrupa ülkesi olan Çekya'nın (Çek Cumhuriyeti) başkenti Prag'da dünyaya geldi.