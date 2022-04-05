HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son dakika: Nisa Mihriban bebeğin ölümünde çok konuşulacak iddia!

Son dakika: Nisa Mihriban bebeğin ölümünde çok konuşulacak iddia!

05.04.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Annesi tarafından terk edildikten sonra, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın süt annelik yaptığı Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleştiği haberi Türkiye'yi derinden üzdü. Öte yandan bebeğin ölümü ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Son dakika: Nisa Mihriban bebeğin ölümünde çok konuşulacak iddia!

Son dakika haberi: İstanbul'un Pendik ilçesinde terk edilmiş bir bebek vakasına giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın 3 aylık bebeğe süt annelik yapması Türkiye’nin gündemine oturdu. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilen bebek, bakımevine yerleştirildi. Ancak dün rahatsızlanan Nisa bebek, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Minik Nisa, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Nisan bebeğin ölümü ile ilgini inceleme başlattı. Nisa bebeğin boğazına kaçan bir cisim nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Bunun üzerine Çocuk Bakımevi’nde görevli bakıcı hakkında "ihmal" iddiasıyla inceleme başlatıldı. Bakıcı D.Y’nin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekerlekli sandalyede dehşet! Eski eşine hayatı zindan etti: Duruşmadan çıkıp silahla saldırdı Tekerlekli sandalyede dehşet! Eski eşine hayatı zindan etti: Duruşmadan çıkıp silahla saldırdı
İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...
Düzce'de iğrenç olay! 16 yaşındaki kız öğrenciyi servis şoförü taciz etti: Şalımı boyun bölgemden çekerek...Düzce'de iğrenç olay! 16 yaşındaki kız öğrenciyi servis şoförü taciz etti: Şalımı boyun bölgemden çekerek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benim yardımcımdı, şimdi Bakan oldu! Allah akıl versin

Benim yardımcımdı, şimdi Bakan oldu! Allah akıl versin

Akaryakıt fiyatlarında son durum!

Akaryakıt fiyatlarında son durum!

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."

İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Ülkesi savaşta o milyon dolarlık markanın peşinde

Ülkesi savaşta o milyon dolarlık markanın peşinde

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Sultanahmet'te tanınmamak için başını örtüp...

Sultanahmet'te tanınmamak için başını örtüp...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.