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Nisa Mihriban bebek neden öldü? Nisa bebek ölüm sebebi belli oldu mu? Gözaltı geldi...

05.04.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisa Mihriban bebek neden öldü? Nisa bebek ölüm sebebi gündeme oturdu. Pendik'te boş bir arazide bulunan Nisa bebekten acı haber geldi. Türkiye'nin gönlünü kazanan Nisa bebek, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın paylaşımıyla tanınmıştı. Nisa bebeğin ölümünde korkunç ihmal iddiası kan dondurdu. Peki, Nisa bebek neden öldü? Nisa Mihriban ölüm sebebi nedir?

Nisa Mihriban bebek neden öldü? Nisa bebek ölüm sebebi belli oldu mu? Gözaltı geldi...

Nisa bebek ölüm sebebi belli oldu mu? Nisa Mihriban bebek neden öldü? Boş arazide bulunduktan sonra bir ATT hemşiresi tarafından emzirilen ve tüm Türkiye'yi duygulandıran Nisa bebekten acı haber geldi. isa Mihriban'ın ölümüyle ilgili yurt görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla inceleme başlatıldı. Peki, Nisa bebek neden öldü?

NİSA BEBEK NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Pendik'te boş bir araziye terk edilen Nisa Mihriban'ın ölümüyle ilgili yurt görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

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Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bebeğin bu sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bebeğini terkeden Ebru S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bebeğin ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla inceleme de başlatıldığı kaydedildi. Bahçelievler Polis Merkezi'nde, çocuk bakımevi görevlilerinin de 'ihmal' iddiasıyla ifadesinin alındığı kaydedildi.

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NÜFUSTA İSMİ EBRAR NİL

Nüfus kayıtlarına göre 3 Ocak 2022 doğumlu olan bebeğin, nüfus kayıtlarında isminin Ebrar Nil S. olduğu öğrenildi. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin instagramdan tanıştığı Murat Ç. ile olan ilişkisinden hamile kaldığı, 2019 yılında yaptığı imam nikahlı evlilikten ise 1.5 yaşında bir kız çocuğu daha olduğu öğrenildi. İmam nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra kadın sığınma evlerinde kalan Ebru S.'nin, hamile olduğunu öğrendikten sonra Murat Ç.'yi aradığı ama 'Çocuk senden' deyince tepki gördüğü belirtildi.

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BEBEĞİ ÇANTA TAŞIR GİBİ GÖTÜRDÜ

Nisa bebeğin terk edilmesi olayıyla ilgili soruşturmada, biyolojik anne Ebru S.'yi bulmak için 60 güvenlik kamerası incelendi. Görüntülerde Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya bindiği, omzuna astığı bebek çantasını ve elinde sürüklediği bir valizle Pendik durağında indiği görülüyor. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını belirledi. Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis plakadan otomobilin Gebze'de olduğunu tespit ederek şoför M.D.'yle iletişime geçti. M.D.'nin ifadesinde eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söyledi.

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'BEBEKLE KALACAK YER BULAMADIM, BEN DE BIRAKTIM'

Şüpheli Ebru S.'nin adresini belirleyen polis, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına aldı. Şüpheli Ebru S.'nin emniyet ifadesinde, imam nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra kadın sığınma evlerinde kaldığını, doğum yaptıktan sonra da geri döndüğünü anlattı. Sığınma evlerinde belirlenmiş bir kalma süresi olduğunu söyleyen Ebru S., doğumdan sonra döndüğünde süresinin dolmuş olduğunu gördüğünü belirtti. Kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ebru S. bu sebeple bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi. Hamile kaldığından ailesinin haberi olmadığını belirten Ebru S., "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dedi.

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