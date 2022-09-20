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Nisa Mihriban bebek Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Onu terk eden annesi kendini bakın nasıl savundu

20.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 3 aylık Ebrar Nil S.'yi (Nisa Mihriban) terk ettiği gerekçesiyle yargılanan anne Ebru S. (20) hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Anne Ebru S. ise savunmasında, "Kadın sığınma evinde bebek ile ilgilenmediler" ifadelerini kullandı. İşte olayın detayları...

Nisa Mihriban bebek Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Onu terk eden annesi kendini bakın nasıl savundu

Pendik'te Nisa Mihriban ismiyle bilinen 3 aylık Ebrar Nil S.'yi terk ettiği gerekçesiyle Ebru S.'nin yargılanmasına devam edildi. Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

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SAVCI ANNENİN 2 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Ebru S.'nin olay günü kendini idare edemeyecek durumda olan kızı Ebrar Nil'i battaniyeye sarıp puset içerisinde Pendik'te bir sokağa bırakıldığını belirtti. Savcı sanığın eyleminin sabit olduğunu belirterek Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

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"KADIN SIĞINMA EVİNDE BEBEK İLE İLGİLENMEDİLER"

Anne Ebru S. savunmasında "Bundan 1 ay önce hastaneden kızımın ameliyat olması için benden yazılı imza istediler. Hastaneye giderek yazılı imza verdim. Kızımla ilgili hastanede bana bilgi vermediler. Kızımı da göstermediler. Kadın sığınma evinde bebek ile ilgilenmediler. Bebeği oraya bırakıp bırakmamak istediğimi sormadılar. Ben böyle imkanım olduğunu bilmiyordum. Şu an ailem ile birlikte Kocaeli'nde yaşıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

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"TERK EYLEMİYLE BEBEĞİN ŞU ANKİ DURUMU ARASINDA BAĞ BULUNMAMAKTADIR"

Sanık avukatı beyanında, "Bebeğin rahatsızlığının neden kaynaklandığı konusunda rapor açıktır. Kuruma alındıktan sonra beslenme sırasında mamanın akciğerine kaçması neticesinde hastaneye kaldırılmıştır. Terk eylemiyle bebeğin şu anki durumu arasında bağ bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S.'nin 29 Mart 2022 tarihinde kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan ve 'Nisa Mihriban' olarak bilinen 3 aylık bebeğini Pendik'te bir binanın yanındaki araziye bıraktığı anlatılıyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Pendik'te 29 Mart'ta boş arazide terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırılmıştı.

Nisa bebek, 30 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakımevine gönderilmesinin ardından 31 Mart'ta solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye tekrar kaldırılmıştı.

(DHA)

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Pendik Nisa bebek nisa mihriban
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